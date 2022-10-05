На Украине погиб житель Северной Осетии

05 октября 2022, 15:25

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Евгений Самойлов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 99 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Валерий Ивановский стал 98-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Евгений Самойлов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. Ему было 27 лет, похороны намечены на 7 октября, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 99 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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