Cтепан Порядин. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=MPZqa3JSJj4

19 октября 2022, 14:47

Казак из Ростовской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Степан Порядин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Октябрьского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 53 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Денис Касьянов стал 52-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На Украине погиб рядовой Степан Порядин, сообщила сегодня администрация Октябрьского района Ростовской области в своем Telegram-канале.

Степан жил в поселке Каменоломни, тесно сотрудничал с реестровыми шахтинскими казаками. Он был депутатом Каменоломненского поселения, руководил военно-патриотическим клубом "Сокол". Ему было 35 лет, проинформировало издание "Блокнот Шахты" 3 июля.

У Порядина остались жена и четверо детей, следует из ролика, опубликованного в YouTube-канале "Хроники Ящика".

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 53 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Сальского района сообщили о гибели военного на Украине", "На Украине погиб 20-летний рядовой из Волгоградской области",  "Контрактник из Ставропольского края погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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