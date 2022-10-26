Оружие из схрона. Фото: пресс-служба СКР, https://sledcom.ru/news/item/1734679/

26 октября 2022, 08:46

Следком отчитался о расследовании дела ячейки "Имарата Кавказ"* в Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ» Арби Батаева, Адама и Тимура Кодзоевых, а также Ирисхана Мерешкова. Им предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, незаконном вооружённом формировании, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

По версии следствия, обвиняемые, в 2020-2021 годах обеспечили скрытое перемещение разыскиваемых соучастников, в том числе впоследствии убитого Юсупа Бунгуева, в Республику Ингушетия, по её территории и обратно.

В Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии с вечера 6 августа 2020 года проходила контртеррористическая операция. Источник в правоохранительных органах рассказал о двух убитых боевиках, еще один человек был задержан. Ингушское телевидение назвало имена убитых - Юсуп Бунгуев 1990 года рождения и Хусейн Гадамаури 1988 года рождения.

Обвиняемые подготовили дом для их тайного проживания, а также обеспечили сохранность вооружения, предназначенного для осуществления террористической деятельности, говорится в релизе Следкома, опубликованного 25 октября на сайте ведомства. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. 

Комментариев обвиняемых и их представителей в связи с сообщением следственного комитета пока не поступало. 

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне суд приговорил жителя Ингушетии Турпала-Али Дзейтова к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и вербовке. Дзейтов исполнял поручения руководителя организации "Имарат Кавказ"* Аслана Бутюкаева и его заместителя. 

В апреле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу участников "Имарата Кавказ"* в Ингушетии. Жители республики Курейша Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев по версии следствия, в 2013-2020 годах были вовлечены в деятельность террористической организации. Организаторы обеспечили их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Сами обвиняемые, разделяя цели и идеи свои руководителей, снабжали других боевиков продуктами питания, вооружением и боеприпасами, находили им места для тайной дислокации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Брат и сестра из Кабардино-Балкарии осуждены за финансирование терроризма", "Трое жителей Ингушетии обвинены в причастности к боевикам", ""Коммерсант" обнародовал детали обвинения Гази Исаеву по делу о терактах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 октября 2022, 09:18

26 октября 2022, 08:00

26 октября 2022, 07:05

26 октября 2022, 06:08

26 октября 2022, 05:10

  • Аналитики предположили мотивы запрета Затулину посещать Армению

    Депутат Госдумы России Константин Затулин, которого объявили персоной нон-грата в Армении, всегда занимал проармянскую позицию, напомнили Наира Айрумян и Армен Бадалян. Они предположили, что запрет на въезд может быть связан с изменением внешнеполитического курса Армении. Иного мнения придерживается Степан Григорян, который считает, что связи со сменой внешнеполитического курса нет, а объявление персонами нон-грата - нормальная практика во многих странах.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи