Следком отчитался о расследовании дела ячейки "Имарата Кавказ"* в Ингушетии

26 октября 2022, 08:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ» Арби Батаева, Адама и Тимура Кодзоевых, а также Ирисхана Мерешкова. Им предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, незаконном вооружённом формировании, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По версии следствия, обвиняемые, в 2020-2021 годах обеспечили скрытое перемещение разыскиваемых соучастников, в том числе впоследствии убитого Юсупа Бунгуева, в Республику Ингушетия, по её территории и обратно.

В Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии с вечера 6 августа 2020 года проходила контртеррористическая операция. Источник в правоохранительных органах рассказал о двух убитых боевиках, еще один человек был задержан. Ингушское телевидение назвало имена убитых - Юсуп Бунгуев 1990 года рождения и Хусейн Гадамаури 1988 года рождения.

Обвиняемые подготовили дом для их тайного проживания, а также обеспечили сохранность вооружения, предназначенного для осуществления террористической деятельности, говорится в релизе Следкома, опубликованного 25 октября на сайте ведомства. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Комментариев обвиняемых и их представителей в связи с сообщением следственного комитета пока не поступало.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне суд приговорил жителя Ингушетии Турпала-Али Дзейтова к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и вербовке. Дзейтов исполнял поручения руководителя организации "Имарат Кавказ"* Аслана Бутюкаева и его заместителя.

В апреле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу участников "Имарата Кавказ"* в Ингушетии. Жители республики Курейша Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев по версии следствия, в 2013-2020 годах были вовлечены в деятельность террористической организации. Организаторы обеспечили их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Сами обвиняемые, разделяя цели и идеи свои руководителей, снабжали других боевиков продуктами питания, вооружением и боеприпасами, находили им места для тайной дислокации.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.