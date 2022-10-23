Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

23 октября 2022, 01:50

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Уроженец Дагестана Ислам Махачев одолел во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и выиграл титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он стал вторым после Хабиба Нурмагомедова бойцом из России, завоевавшим этот титул.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года боец из Дагестана Ислам Махачев победил спортсмена из Бразилии Тьяго Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31.

Боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Ислам Махачев в ночь с 22 на 23 октября победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, пишет sports.ru.

Поединок проходил на турнире UFC в Абу-Даби, Махачев одолел Оливейру удушающим приемом (т.н. "ручной треугольник") во втором раунде.

Таким образом Махачев стал вторым бойцом из России, который завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этот титул завоевывал Хабиб Нурмагомедов, информирует ТАСС.

Махачев - воспитанник отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова (умер в июле 2020 года). На его счету 23 победы и одно поражение - в 2015 году. Победа над Оливейрой стала 11-й подряд в его карьере, сообщает РИА "Новости".

После боя Махачев сказал, что готовился к этой победе всю жизнь. "Всю свою жизнь я готовился к этому моменту и невероятно трудился. Да, Чарльз воин, настоящий боец, у него невероятные навыки. Но я лучше <...> Хабиб Нурмагомедов и его отец сделали меня", - приводит его слова "Чемпионат".

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