В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

04 июля 2020, 08:03

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района, на похоронах присутствовали родственники и друзья семьи, выразить соболезнование родным приехал Рамзан Кадыров, сообщила администрация района.

Как сообщал "Кавказский узел", тренер по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июня, после заражения коронавирусом он находился в одной из московских клиник в состоянии комы. Брат умершего, имам мечети села Кироваул и глава Кизилюртовского района, напомнив о сложной эпидемиологической ситуации, призвали ограничиться соболезнованиями по телефону.

В селе Кироваул в Кизилюртовском районе, где проживает семья дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, еще к 25 мая вирусной пневмонией переболели 500 селян, 11 умерли. Многие из заболевших никуда не обращались и их заболевание не было зарегистрировано, рассказали сельчане.

Нурмагомедов похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщил сотрудник пресс-службы администрации Кизилюртовского района. "Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного", – привел сегодня его слова ТАСС.

Выразить соболезнование семье Нурмагомедовых приехал глава Чечни Рамзан Кадыров в сопровождении членов регионального правительства. "Лидера Чечни встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов. Рамзан Ахматович прибыл в сопровождении чеченского правительства. Выразив соболезнование, делегация из соседней республики уехала", – процитировал сегодня "Интерфакс" сотрудника администрации Кизилюртовского района.

Родным селом Абдулманапа Нурмагомедова является не Кироваул, а Сильди, которое находится в Цумадинском районе Дагестана, на границе с Чечней. Там родился и сын Абдулманапа Хабиб Нурмагомедов. Местные жители наблюдают за карьерой Хабиба, при этом наибольший интерес у них вызвал бой Хабиба с американским бойцом Конором Макгрегором, состоявшийся в 2018 году. Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и сохранил пояс чемпиона в легком весе. Посмотреть поединок в дом главы села Сильди пришли более 20 подростков и мужчин разного возраста. После победы Хабибу пояс чемпиона не вручили, поскольку по окончанию боя он выпрыгнул из клетки и устроил драку. Сельчане отпраздновали победу земляка зарезав барана.

Хабиб Нурмагомедов объяснил драку после боя тем, что Макгрегор оскорбил его и его отца Абдулманапа. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Хабибе Нурмагомедове.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. Также его подопечным был и Расул Мирзаев, когда он выступал за сборную Дагестана.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

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