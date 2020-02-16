16 февраля 2020, 08:41

Абдулрашид Садулаев завоевал первое золото после дисквалификации

Дагестанский борец Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в Италии после окончания срока его дисквалификации из-за появления на чемпионате мира в футболке с портретом имама Шамиля.

Как писал "Кавказский узел", чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев был дисквалифицирован до 21 января за "выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований" на четыре месяца после появления в футболке с портретом имама Шамиля на чемпионате мира по борьбе. Садулаев и так не планировал выступлений до февраля, сообщила его команда. Сам спортсмен подтвердил приверженность своим взглядам на роль имама Шамиля в истории, а поклонники поддержали его.

Выход Садулаева в футболке с имамом Шамилем совпал по времени с дискуссией о роли последнего в истории Кавказа. У жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Пользователи соцсетей после этих слов организовали флешмоб - публиковали в сети портреты Шамиля, высказывая уважение к его личности. К флешмобу присоединились дагестанские бойцы ММА, в частности, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Магомед Исмаилов и Забит Магомедшарипов.

Абдулрашид Садулаев получил золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме, в весовой категории до 97 килограммов. В финальном поединке он сразился с Альбертом Саритовым из Румынии, поединок закончился с результатом 6:0 в пользу Садулаева, сообщил 15 февраля ТАСС. 

Бронзовые медали завоевали Абраам Коньедо из Италии и Элизбар Одикадзе из Грузии, отмечается в сообщении.

Напомним, Абдулрашид Садулаев является победителем Олимпийских игр 2016 года. По итогам чемпионата мира по спортивной борьбе в сентябре 2019 года он стал четырехкратным чемпионом мира.

Примечание:

"Два дагестанских борца выиграли чемпионат мира", "Четыре золота Евроигр завоевали борцы из регионов Северного Кавказа", "Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе".

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