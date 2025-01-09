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23:17, 9 января 2025

Заира Пирова согласилась вернуться домой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Дагестана Заира Пирова, уехавшая в Грузию из-за принуждения к замужеству и рукоприкладства, решила вернуться домой, сообщив, что хочет "наладить доверительные отношения" с семьей. 

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана Заира Пирова уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытаются найти ее. Девушка заявила, что в семье ей грозит опасность. Отец Заиры утверждает, что его дочь похитили и удерживают ее, угрожая расправиться с семьей. Заира связалась с родными, но не смогла убедить их, что ушла из дома добровольно. Она сообщила, что скучает по семье. Отец девушки 8 января дал ей два дня на размышления и пообещал, что в случае возвращения к ней будет "особое отношение". Грузия перестала быть безопасной страной для беглянок с Северного Кавказа, а возвращение в Дагестан остается рискованным для Заиры, указали правозащитники. 

О том, что Заира согласилать вернуться домой после разговора с родными сообщила сегодня вечером "Кризисная группа СК SOS"*, которая помогала девушке уехать из Дагестана в Грузию. В телеграм-канале группы опубликовано видеообращение Заиры Пировой. 

На видео девушка рассказывает, что планирует вернуться к родителям в Дагестан, несмотря на то, что родные угрожали ее друзьям. “Мы с ними созвонились, мы долго говорили и я думаю над возвращением домой. Мои родители пообещали, что не выдадут меня замуж и дадут мне ту свободу, которую я хотела. Я знаю, что многие девушки теряются после того, как возвращаются домой, но я считаю, что мои родители и родственники мне не навредят”, - говорит Заира. 

Родители пообещали Заире, что "у нее будет больше свободы, она сможет сама решать, что ей носить, и ее не выдадут замуж”. “Заира осведомлена о рисках для беглянок. Мы поддерживаем любое решение Заиры, и будем только рады, если родственники сдержат свое обещание, а жизнь в семье станет лучше”, - говорится в сообщении правозащитников.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Девушки просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. Как утверждают сестры, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

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Автор: "Кавказский узел"

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