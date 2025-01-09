Правозащитники сочли опасным пребывание Заиры Пировой в Грузии

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Грузия перестала быть безопасной страной для беглянок с Северного Кавказа из-за смены политического курса и доступности этой страны для граждан Росси, а возвращение в Дагестан остается рискованным для Заиры Пировой.

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана Заира Пирова уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытаются найти ее. Девушка заявила, что в семье ей грозит опасность. Отец Заиры утверждает, что его дочь похитили и удерживают ее, угрожая расправиться с семьей. Заира вынуждена была покинуть из-за попыток родных ее найти, возразили правозащитники. Заира связалась с родными, но не смогла убедить их, что ушла из дома добровольно. Она сообщила, что скучает по семье. Отец девушки 8 января дал ей два дня на размышления и пообещал, что в случае возвращения к ней будет "особое отношение". Семья должна принять выбор Заиры и прекратить ее поиски в Грузии, заявили пользователи соцсетей. Их оппоненты потребовали вернуть девушку в семью.

Пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS* Александра Мирошникова, руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова и президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова прокомментировали "Кавказскому узлу" возможные риски для Заиры Пировой, если она вернется в семью или останется в Грузии.

Жительница Дагестана Заира Пирова размышляет над возможностью вернуться домой, рассказала Александра Мирошникова.

"Сейчас она думает над тем, возвращаться ли к родственникам и верить ли их обещаниям. Если она примет решение вернуться, мы ее полностью поддержим, так как это ее право и ее выбор. Если она решит не возвращаться, мы также ее поддержим и продолжим ей помогать», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, организация эффективно сотрудничает с правоохранительными органами. "В нашей практике не было случаев, когда наших подзащитных принудительно возвращали из другой страны. Наоборот, с грузинскими правоохранительными органами у нас чаще всего складывалась положительная и эффективная коммуникация. Что касается возможного уголовного дела, нам неизвестно о его возбуждении. До этого каждый раз заявления подавались на Заиру как на пропавшую без вести, и она каждый раз снималась с розыска. Сама Заира сообщила нам, что адвокат, с которым она связалась, рассказал ей о некоем заявлении от родственников на него. Якобы он похитил Заиру. Мы не знаем, что на самом деле в этом заявлении, мы его не видели", - отметила она.

Нет никаких гарантий безопасности для беглянок в Грузии. И не только там, но и в других странах, где спецслужбы дружат с российскими коллегами

Аида Мирмаксумова считает, что есть основания опасаться за безопасность Заиры в Грузии.

"Да, к сожалению, есть основания опасаться за жизнь и здоровье Заиры и других девочек, которые бегут в Грузию. Она перестала считаться безопасной страной для беглянок из-за последних политических событий. Демократические институты, которые работали там, перестали работать. По этим причинам нет никаких гарантий безопасности для беглянок в Грузии. И не только там, но и в других странах, где спецслужбы дружат с российскими коллегами", - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, много случаев, когда родственники ищут беглянок, прибегая к помощи местных правоохранительных органов.

"Уже неоднократно искали наших беглянок в Армении и Грузии. Прилетали родственники в Армению, например, полиция задерживала девочек, но благодаря СМИ, армянским правозащитникам, девочек удавалось не возвращать родственникам", - отметила она.

Саида Сиражудинова допускает, что семья может изменить свое отношение к беглянке.

"Многое зависит от семьи. Однозначного ответа нет. Надо понимать, какие были угрозы с их стороны и готовы ли они идти на крайние меры. Отношение может измениться в лучшую сторону. В Грузии были очень хорошие законы, по защите от домашнего насилия. И полиция могла быть более человечной к женщинам. Но, так как в Грузию очень легко приехать, то, конечно, в этой стране беглянки остаются уязвимыми. Заиру могут выкрасть, угрожать ей, оказывать давление. Или обещать решение вопроса в её пользу. На какое-то время", - рассказала она «Кавказскому узлу».

Она также напомнила, что были случаи, когда беглянку возвращали из другой страны.

"Случаи принудительного возвращения были из разных стран. И, возвращения, под давлением семьи, под разными предлогами. Некоторым это стоило жизни. Здесь многое зависит от самой беглянки. Человеческий фактор и привязанности. Когда они нарушают правила безопасности и раскрывают свое местонахождение, защитить их сложно в любой стране", - подчеркнула правозащитница.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Одна из историй побега жительниц Дагестана от семейного насилия - история четырех сестер. 29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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