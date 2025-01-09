Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

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Семья должна принять выбор уроженки Дагестана Заиры Пировой и прекратить ее поиски в Грузии, заявили пользователи соцсетей. Их оппоненты потребовали вернуть девушку в семью.

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана Заира Пирова уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытаются найти ее. Девушка заявила, что в семье ей грозит опасность. Отец Заиры утверждает, что его дочь похитили и удерживают ее, угрожая расправиться с семьей. Заира вынуждена была покинуть из-за попыток родных ее найти, возразили правозащитники. Заира связалась с родными, но не смогла убедить их, что ушла из дома добровольно. Она сообщила, что скучает по семье. Отец девушки 8 января дал ей два дня на размышления и пообещал, что в случае возвращения к ней будет "особое отношение".

Правозащитная группа "Марем", опубликовав информацию о кейсе Заиры Пировой, сообщила, что ее история типична. "Мы безусловно верим Заире. Большинство девушек, бежавших из дома, попадают в похожую историю. Их родственники уверяют, что в семье безопасно, а девушку или завербовали, или хотят отдать в рабство, или затуманили разум с помощью психологов, или вообще затащили в секту злые феминистки. А еще частенько говорят, что девушка якоб нездорова умом и попала под вредное влияние. Версии родственников, на нашем опыте, всегда лживы. Мы не верим словам отца Заиры", - указали правозащитники в своем Telegram-канале.

В Instagram*-паблике группы "Марем", у которого насчитывается 182 тысячи подписчиков, публикация о Заире Пировой собрала к 16.30 мск 304 комментария. Часть пользователей указала, что Заира вольна сама решать свою судьбу "Если девушка совершеннолетняя, оставьте ее в покое. Пусть живет как хочет!", - написала alchonok_27.

"Я желаю Заире удачи, счастья, сил и чтобы семья её никогда не нашла", - прокомментировала lady_dabadee_skibidi.

"Cемья её со временем может и оставит в покое навсегда, только вот кому она нужна будет в чужой стране, когда начнутся жизненные проблемы?" - возразил man_in_blak5.

"Вы знаете, что она скучает по своей семье? Она сама об этом сказала в последнем разговоре с семьей. Пусть никогда не увидит семью свою, сестер, родителей? Вы тоже для себя такое пожелали бы?" - спросил r.a_i.s.

"Хоть один родитель бы сказал: "Да, мы перегибали палку, да, мы виноваты. Раз она сделала выбор жить без нас, то мы уважаем решение своего ребенка". Почему никто так не говорит? Почему все пытаются поймать и захватить в домашний "плен "? - возмутилась krosh_ka72.

"Отстаньте от девочки, время лечит. Видимо, вы причинили ей много боли и страданий. Остановитесь, чтобы не усугубить ситуацию" - указала helenaforosovskay.

Ряд пользователей потребовали вернуть девушку в Дагестан. "Родители любят и ждут ее! Верните Заиру домой", - написала, в частности, Zemfira rs.

В комментариях в Telegram-канале Кризисной группы СК SОS**, на который подписаны 7366 человек, пользователи выразили поддержку девушке. В частности, один из постов набрал 301 комментарий.

Почему совершеннолетнего человека преследуют, несмотря на просьбы оставить в покое. Неужели родители не могут поговорить с дочерью на равных и объяснить что они беспокоятся и попросить, чтобы периодически звонила, так как они болеют за неё? Она ведь тоже такой же человек", - написал пользователь MY.

"Она ведь сама обратилась за помощью, ей не написали и не предложили побег. И если она сама приняла решение, значит причина была?" - указала пользователь n.

"Осталось только понять, что если близкий человек от вас убегает, то нужно выслушать его и выстроить доверительные отношения, а не давить, обманывать и запугивать?" - написал Rinn Tirlimm.

"Дай Бог, девочка справится и уедет в Европу. В Грузии не безопасно", - отметил Nilolay Mrykhin.

Там же пользователям отвечали люди, представляющиеся членами семьи Пировой, но часть их комментариев удалена.

"Под постами про сбежавшую из дома Заиру Пирову появились родственники девушки, которые рассказывают свою версию происходящего. Изначально семья выдвигала обвинения, что девушку похитили с целью замужества, теперь же говорят о продаже в рабство. Однако мы настоятельно просим других пользователей чата или комментаторов в Instagram не вступать в дискуссию с этими людьми, особенно если находитесь в России, а в вашем профиле есть личные фотографии или другая информация. В Instagram* некоторые родственники репостят себе в сторис посты людей, которые спорили с ними в комментариях, оскорбляют их и организовывают травлю (за такие действия мы людей, конечно же, баним)2, - говорится в одной из публикаций.

Правозащитники сообщили, что они были вынуждены модерировать комментарии и закрыть их на время.

"Родственники получили возможность высказать свою версию — их сообщения, не нарушающие правил сообщества, остаются в комментариях, их можно прочесть. Но мы сейчас не можем оперативно отфильтровать тот объем нарушений и оскорблений, который видим в комментариях, поэтому временно их закроем", - сообщили правозащитники. По данным на 16.30 мск 9 января новые сообщения в комментариях не появляются.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Одна из историй побега жительниц Дагестана от семейного насилия - история четырех сестер. 29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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