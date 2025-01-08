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22:49, 8 января 2025

Семья Заиры Пировой предложила ей вернуться домой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Дагестана Заира Пирова, сбежавшая в Грузию, связалась с родными, но не смогла убедить их, что ушла из дома добровольно. Она сообщила, что скучает по семье. Отец девушки дал ей два дня на размышления и пообещал, что в случае возвращения к ней будет "особое отношение".

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана Заира Пирова уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытаются найти ее. Девушка заявила, что в семье ей грозит опасность. Отец Заиры Пировой, сбежавшей из Дагестана в Грузию, утверждает, что его дочь похитили и удерживают ее, угрожая расправиться с семьей. Заира добровольно ушла из дома, а Россию была вынуждена покинуть из-за попыток родных ее найти, возразили правозащитники.

Заира Пирова сегодня связалась со своей семьей, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS"*.

По ее словам, она попросила семью не искать её. Разговор прошел хорошо, но убедить родственников в том, что она ушла добровольно, девушке не удалось.  "Мы все обсудили,  разъяснили все вопросы и сейчас я думаю над этой ситуацией. Мне хочется домой, так как я скучаю, но и одновременно опасаюсь, что после моего возвращения ничего не поменяется или даже станет хуже", - приводятся в публикации слова Заиры. 

Отец Заиры предложил ей вернуться домой добровольно и пообещал, что к Заире будет особое отношение и что они всё смогут обсудить. Он дал девушке два дня на раздумья.

Под публикациями в Telegram-канале "Кризисной группы СК SOS"* пользователь с ником N, которая представилась как старшая сестра Заиры, написала сегодня, что в семье не было жесткого отношения. "На самом деле все её дома так ждут, вы не поверите. Очень сильно ждут.  Я вот приехала домой на выходные и постоянно вижу, как плачет моя семья. Я вам клянусь, не было у нас здесь никакого жесткого режима, но людям ведь это не доказать", - написала она.

В другом комментарии пользователь добавила, что родители отпустили ее "в чужой город, за 500 км от дома, дали образование и дали  волю самой найти себе спутника жизни".

Кризисная группа СК SOS* сообщила, что дает возможность родственникам представить свою версию событий, однако все комментарии, которые содержали оскорбления, в том числе от родственников Заиры, были удалены.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Одна из историй побега жительниц Дагестана от семейного насилия - история четырех сестер. 29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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Автор: "Кавказский узел"

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