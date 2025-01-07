Правозащитники опровергли версию о похищении Заиры Пировой

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Отец Заиры Пировой, сбежавшей из Дагестана в Грузию, утверждает, что его дочь похитили и удерживают ее, угрожая расправиться с семьей. Заира добровольно ушла из дома, а Россию была вынуждена покинуть из-за попыток родных ее найти, возразили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана Заира Пирова уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытаются найти ее. Девушка заявила, что в семье ей грозит опасность.

В дагестанских Telegram-каналах сегодня появилось видео, на котором отец Заиры Пировой, Назим, заявил, что все, что рассказала его дочь в видео "полная ложь и чушь". По его словам те, кто помог Заире бежать заграницу, угрожают ей расправиться с семьей, прячут ее, не дают ему с ней поговорить. По его словам, "правоохранительные органы ничего не делают", следует из видео, которое в частности опубликовано в Telegram-канале "Голос Дагестана".

В описании к видео предполагается, что девушку могли завербовать "психологи", чтобы увезти в ОАЭ и отдать в рабство. А Заиру в семье любили и никто никогда не заставлял ее выходить замуж. На опубликованном видео Назима Пирова этих утверждений не содержится.

Заира ушла из дома по своей воле, а из России уехала из-за многочисленных попыток её найти, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS"*, комментируя эту информацию.

Правозащитники опубликовали видео, на котором девушка, находясь в отделе полиции, отказывается идти с родственником. "Заира отчетливо проговаривает, что не хочет с ним идти", - говорится в публикации. На опубликованном видео говорит: "Не хочу я. Нет".

Правозащитники отметили, что в их распоряжении имеется переписка, в которой родственники угрожают друзьям Заиры. "Ее мы не можем опубликовать сейчас, но готовы по запросу в качестве доказательства предоставить полиции", - говорится в публикации.

Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Одна из историй побега жительниц Дагестана от семейного насилия - история четырех сестер. 29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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