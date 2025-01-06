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22:56, 6 января 2025

Беглянка из Дагестана попросила родных не искать ее в Грузии

Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Дагестана Заира Пирова уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытаются найти ее. Девушка заявила, что в семье ей грозит опасность.

Заира Пирова сбежала из Дагестана в Грузию, так как хотела избежать контроля со стороны родных и принуждения к браку. Она  ушла из дома в сентябре 2024 года. В конце декабря девушка уехала из России в Грузии. Грузинское издание 24news.ge 30 декабря опубликовало материал о том, что Заиру ищут родственники. Правоохранительные органы предоставили семье информацию, что она находится в Грузии, говорится в публикации, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS"*.

Дома девушку строго ограничивали родственники. После окончания школы ей удалось поступить в университет во Владикавказе, где она получила возможность жить более свободно. Однако родственники продолжали давить на нее. Заира опасалась, что в скором времени ее выдадут замуж, и поэтому сбежала, говорится в публикации.

Сразу после побега семья объявила ее в розыск, а родственники писали с угрозами ее друзьям, пытаясь выяснить, где находится девушка. Заиру уже дважды пытались вернуть домой. Когда в России она снималась с розыска, в полицейский участок приехал один из родственников. Он пытался уговорить девушку поехать домой. Заира многократно просила его не разговаривать с ней и заявляла, что дома опасается за свою жизнь, однако полицейские ничего не сделали, чтобы обезопасить девушку. Покинуть отдел полиции  Заира смогла лишь с адвокатом, говорится в публикации.

В конце декабря из-за продолжающихся попыток ее найти Заира решила покинуть Россию. В Шереметьево ее снова задержали, заявив, что она все еще числится пропавшей без вести. После разговора с сотрудниками полиции Заиру отпустили, но на свой рейс она опоздала и ей пришлось купить билет на следующий. 

К публикации приложено видео, на котором девушка просит не искать ее и говорит о том, что в семье ей угрожает опасность. "Я Пирова Заира, я совершеннолетняя девушка. Я добровольно ушла из дома из-за избыточного контроля и нежелания в будущем выходить замуж. Мои родственники искали меня, писали заявления в полицию, угрожали моим друзьям", - рассказала она.

Заира рассказала, что родственники продолжают искать ее в Грузии, а в грузинских медиа распространяется информация, что ее похитили. "Это неправда. Прошу меня не искать. И я не хочу возвращаться домой, потому что боюсь, что там мне грозит опасность", - говорит девушка. 

Как писал "Кавказский узел", правозащитники команды Ad Rem в своем докладе, что проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, говорится в докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали доклад опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Одна из историй побега жительниц Дагестана от семейного насилия - история четырех сестер. 29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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Автор: "Кавказский узел"

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