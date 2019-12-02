Фанаты поддержали Абдулрашида Садулаева после его дисквалификации

02 декабря 2019, 18:23

Дисквалификация дагестанского борца Абдулрашида Садулаева не отразится на его подготовке к Олимпийским играм, уверен тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. Сам спортсмен подтвердил приверженность своим взглядам на роль имама Шамиля в истории, а поклонники поддержали его.

Как писал "Кавказский узел", чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца после появления в футболке с портретом имама Шамиля на чемпионате мира по борьбе. Спортсмена дисквалифицировали за "выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований", что расценивается как нарушение правил поведения и этики. Садулаев и так не планировал выступлений до февраля, сообщила его команда.

Абдулрашид Садулаев - победитель Олимпийских игр 2016 года. По итогам чемпионата мира по спортивной борьбе в сентябре 2019 года дагестанский спортсмен Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира.

Четырехмесячная дисквалификация Абдулрашида Садулаева никак не повлияет на его подготовку к Олимпиаде, и важных соревнований спортсмен не пропустит, заявил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

"На подготовку к Олимпийским играм эта дисквалификация никак не повлияет, потому что соревнований сейчас практически нет. Мы успеваем подготовиться и выступить на чемпионате Европы", – приводит сегодня слова Тедеева "Черновик".

Тренер дал понять, что поддерживает спортсмена и не считает его временное отстранение от выступлений полностью справедливым. "Разве впервые люди вышли в подобных футболках? Нет, другие случаи тоже были. [...] Во всем мире знают, кто такой имам Шамиль, он предок Абдулрашида, он в честь его надел эту футболку. Никакого подтекста не было, я не понимаю, почему все время видят политическую подоплеку", - заявил тренер.

Выход Садулаева в футболке с имамом Шамилем совпал по времени с дискуссией о роли последнего в истории Кавказа. У жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Пользователи соцсетей после этих слов организовали флешмоб - публиковали в сети портреты Шамиля, высказывая уважение к его личности. К флешмобу присоединились дагестанские бойцы ММА, в частности, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Магомед Исмаилов и Забит Магомедшарипов.

Сам спортсмен прокомментировал информацию о дисквалификации в своем Instagram. Он подтвердил заявление своей команды, что еще до отстранения от выступлений не планировал участвовать в соревнованиях до февраля. По словам Садулаева, он получает "много сообщений и слов поддержки".

"У Объединённого мира борьбы (UWW) во время крупных соревнований действует строгий регламент - нельзя появляться на пьедестале в одежде с изображением политических и религиозных лидеров. Несмотря ни на что, лично для меня Имам Шамиль был и остаётся великой личностью, гордостью и примером для подражания. Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам. Спасибо вам всем за поддержку. Как и планировал, увидимся в феврале!" - говорится в публикации на странице sadulaev_abdulrashid.

Поклонники одобрили позицию Садулаева

Пост Садулаева был опубликован вечером 1 декабря и к 18.10 мск 2 декабря набрал 65,9 тысячи лайков и 2196 комментариев. Практически все авторы комментариев выражают спортсмену поддержку.

"Ты это (регламент UWW - прим. "Кавказского узла") знал, а почему надевал футболку с изображением тогда? Я лично не знаю вашего имама, но многие говорят, что он ничего хорошего не сделал. Наоборот, из-за него многие погибли!" - написал asoev_km.

"У UWW есть комитет по регламенту, который получает зарплату от взносов спортсменов, судей, тренеров и т.д., и это их прямая обязанность организация церемонии награждения и они должны были известить Абдулрашида о нецелесообразности выйти на награждение в чем он вышел, но он не был поставлен в известность, и я считаю, что он правильно сделал! Считаю будет правильным распустить и дисквалифицировать этот комитет и снять санкции с Абдулрашида!" - заявил ubaidula.

"Этот поступок с выходом на пьедестал в футболке с изображением Великого Имама Шамиля больше стоит, чем очередная победа на ковре", - считает gadzhiyav.magomedov.

"Благодаря этому поступку организации многие захотят узнать о личности Имама Шамиля, так что все к лучшему. Ты стал причиной распространения знаний о великом человеке", - написал dorogu__usilit__idushiy.

"Давай, брат, только вперёд, я думаю, ещё раз ты бы также поступил, наш любимый имам Шамиль стоит такого поступка", - написал maradona201173.