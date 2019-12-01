Борец из Дагестана отстранен от соревнований из-за футболки с имамом Шамилем

01 декабря 2019, 18:54

Чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца после появления в футболке с портретом имама Шамиля на чемпионате мира по борьбе. Садулаев и так не планировал выступлений до февраля, сообщила его команда.

Как писал "Кавказский узел", по итогам чемпионата мира по спортивной борьбе в сентябре 2019 года дагестанский спортсмен Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира. Садулаев - победитель Олимпийских игр 2016 года.

Абдулрашида Садулаева дисквалифицировали за "выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований", что расценивается как нарушение правил поведения и этики. Во время чемпионата мира в Казахстане он появился на публике в футболке с портретом кавказского политического и военного деятеля - имама Шамиля, сообщило сегодня со ссылкой на международную спортивную федерацию "Объединённый мир борьбы" РИА "Новости Спорт".

Сам спортсмен 17 октября предоставил спортивной федерации свои объяснения. Он утверждает, что не демонстрировал свои политические и религиозные убеждения, но принес извинения, признав, что нарушил устав федерации.

"Срок дисквалификации Садулаева завершится 21 января 2020 года. Кроме того, российский борец оштрафован на 5 тысяч швейцарских франков", - отмечается в публикации.

Представители команды спортсмена прокомментировали информацию о его отстранении. "Все дело в том, что согласно регламенту UWW, в период крупных международных соревнований, атлет имеет право появляться на публике только в экипировке своей национальной сборной", - говорится в сообщении на странице sadulaev_86 в Instagram.

Четырехмесячная дисквалификация на график выступлений Садулаева не повлияла, утверждает команда. "Свое возвращение на ковёр после триумфа на чемпионате мира в Казахстане Абдулрашид так и планировал - в феврале. Борец уже приступил к интенсивным тренировкам и подготовке к новому олимпийскому сезону", - отмечается в публикации.

Как писал "Кавказский узел", у жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Пользователи соцсетей после этих слов организовали флешмоб - публиковали в сети портреты Шамиля, высказывая уважение к его личности. К флешмобу присоединились дагестанские бойцы ММА, в частности Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Магомед Исмаилов и Забит Магомедшарипов.