Заира Пирова вернулась в Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заира Пирова вернулась из Грузии в Дагестан и находится с семьей, сообщили правозащитники, выразив надежду, что родные девушки сдержат данные ей обещания.

Как писал "Кавказский узел", жительница Дагестана Заира Пирова уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытаются найти ее. Девушка заявила, что в семье ей грозит опасность. Отец Заиры утверждал, что его дочь похитили и удерживают ее, угрожая расправиться с семьей. Заира связалась с родными, но не смогла убедить их, что ушла из дома добровольно. Она сообщила, что скучает по семье. Отец девушки 8 января дал ей два дня на размышление и пообещал, что в случае возвращения к ней будет "особое отношение". 9 января Заира решила вернуться домой, сообщив, что хочет "наладить доверительные отношения" с семьей.

Грузия перестала быть безопасной страной для беглянок с Северного Кавказа, а возвращение в Дагестан остается рискованным для Заиры, указали правозащитники.

Заира Пирова находится дома с семьей, сообщила сегодня в своем Telegram-канале Кризисная группа СК SOS*. "Судя по публикуемым видео и фото от родственников Заиры, она на данный момент находится дома и с ней все в порядке", - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что поддерживают решение Заиры Пировой вернуться домой в Дагестан.

При этом директор организации Давид Истеев* подчеркнул, что сохраняются опасения за безопасность Заиры с учетом угроз, которые получали друзья девушки, ее адвокат и сама организация. "Мы опасаемся, что Заиру могут вовлечь и принудить в какую-то бесполезную борьбу с правозащитниками, в травлю правозащитников, поэтому мы переживаем за нее. Я очень надеюсь, что отец, который гарантировал ей безопасность и свободу передвижения, сдержит свое слово и исполнит все то, что он ей обещал", - следует из приложенного к публикации видео.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Девушки просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. Как утверждают сестры, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.