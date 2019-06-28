Четыре "золота" Евроигр завоевали борцы из регионов Северного Кавказа

28 июня 2019, 15:31

На Европейских играх в Минске борцы вольного стиля из Дагестана, Северной Осетии и Чечни выиграли четыре золотые медали.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля, сообщает сегодня издание «Газета. ру». По итогам седьмого дня соревнований спортсмены из России являются лидерами турнирной таблицы общекомандного зачета: в активе сборной России 32 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии, на третьей строчке таблицы находится Италия.

Победителями международных соревнований в Минске стали борец из Дагестана Даурен Куруглиев (весовая категория до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), сообщает сегодня РИА «Дагестан». По данным издания, российская команда борцов вольного стиля выиграла общекомандный зачет Евроигр.

Садулаев в финале встречался с представителем Азербайджана Нурмагомедом Гаджиевым, который отказался от борьбы за золото из-за травмы, проинформировало 27 июня РИА «Новости». В финальной схватке 26-летний чемпион Европы 2017 года Даурен Куруглиев победил четырехкратного призера чемпионата мира Али Шабанова из Белоруссии, сообщил 26 июня ТАСС.

Еще одно золотую медаль России принес борец из Северной Осетии Заурбек Сидаков (весовая категории до 74 кг). В финальной схватке действующий чемпион мира Сидаков победил бронзового призера Олимпиады Сонера Демирташа, представляющего Турцию. «Соревновательный день сложился тяжело, а финальная схватка есть финальная схватка, ни один атлет не хочет быть вторым, все рассчитывают на золото», - процитировало 27 июня Сидакова издание «Градус Осетии».

Четвертую золотую медаль российской команде борцов вольного стиля принес борец из Чечни Анзор Хизриев (весовая категория до 125 кг). Хизриев одержал победу над грузинским борцом Гиви Матчарашвили с большим преимуществом% на последних секундах схватки Хизриев совершил бросок своего соперника через спину, заработав тем самым 4 очка, проинформировал 27 июня «Грозный-информ».

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в последний день турнира памяти Ивана Ярыгина четыре золотые медали выиграли борцы вольного стиля из Дагестана и Северной Осетии.