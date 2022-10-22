Памятные мероприятия анонсированы в Москве в 20-ю годовщину теракта на Дубровке

22 октября 2022, 14:45

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В 20-ю годовщину захвата заложников в Театральном центре на Дубровке запланированы концерт-реквием и церковная поминальная служба, а также специальный показ фильма о теракте, объявила общественная организация "Норд-Ост".

Как писал "Кавказский узел", в России ежегодно отмечается годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. 23 октября 2021 года из-за пандемии памятные мероприятия были ограничены возложением цветов и минутой молчания. Годом ранее памятные мероприятия были отменены из-за коронавируса, но люди принесли к зданию Театрального центра цветы и детские игрушки.

В октябре 2021 года родные погибших заявили, что спустя 19 лет после трагедии на Дубровке власти так и не назвали причину гибели людей, а многие из пострадавших имеют болезни токсического происхождения.

Региональная общественная организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» анонсировала памятное мероприятие, посвященное 20-й годовщине трагедии в Театральном центре на Дубровке.

Памятное мероприятие планируется начать в 10 мск 26 октября на площади у Театрального центра. В рамках мероприятия запланированы реквием-посвящение «Норд-Осту», минута молчания, запуск в небо 130 белых воздушных шаров (по числу жертв теракта), возложение цветов, концерт-реквием и церковная поминальная служба.

"РОО «Норд-Ост» просит поддержать в проведении данной памятной церемонии своим присутствием всех сочувствующих и неравнодушных к трагедии людей", - говорится в публикации на сайте "Мемориал погибших в Норд-Осте. Книга памяти".

Кроме того, вечером 23 октября в киноцентре «Октябрь» пройдут вечер памяти трагедии и специальный показ фильма «Конференция» Ивана Твердовского. "Фильм представят продюсер Катя Михайлова, актрисы Наталья Павленкова и Ксения Зуева. После сеанса - обсуждение с кинокритиком Денисом Виленкиным и режиссером фильма Иваном И. Твердовским", - говорится в публикации.

В сентябре 2020 года на сочинском кинофестивале "Кинотавр" состоялась российская премьера фильма "Конференция", посвященного теракту на Дубровке. Действие фильма происходит осенью 2020 года. По сюжету на вечер памяти в здании Театрального центра собираются люди, над которыми довлеет посттравматический синдром. Ряд эпизодов фильма представляет собой детальную реконструкцию событий тех дней, благодаря чему лента похожа на документальную.

Напомним, 23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников они требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков. Погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)". Общественная организация "Норд-Ост" настаивает, что погибших было 174.

В 2003 году Владимир Путин заявил, что люди в Театральном центре погибли не в результате применения газа, который, по его словам, был безвредным, а в результате "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании". Лишь 9 марта 2017 года в России было впервые официально заявлено о причинной связи между штурмом и гибелью заложников.

Ранее близкие пострадавших потребовали от властей ответа на вопросы о том, какой газ и по чьему приказу был использован при штурме здания, и почему не были организованы грамотная эвакуация и оказание медпомощи пострадавшим. У властей и силовиков были причины не раскрывать состав газа, который был применен при штурме, пояснил в 2017 году "Кавказскому узлу" ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Милицкий, который участвовал в освобождении заложников. "Такие вещи никто и нигде не раскрывает", – подчеркнул он.

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