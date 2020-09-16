Кинокритики оценили прокатные перспективы премьерного фильма "Кинотавра" о теракте на Дубровке

16 сентября 2020, 10:13

15 сентября в Сочи в конкурсе полнометражных фильмов 31-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" состоялась российская премьера фильма Ивана И. Твердовского "Конференция". Несмотря на высокие отзывы и художественные достоинства картины, кинокритики сошлись во мнении, что фильм не будет пользоваться успехом в кинотеатрах.

Как сообщал "Кавказский узел", с 11 по 18 сентября в Сочи проходит 31-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". Кинофестиваль проходит в "деловом формате", так как из-за пандемии коронавируса отменена развлекательная программа.

15 сентября в Сочи в конкурсе полнометражных фильмов 31-го кинофестиваля «Кинотавр» состоялась российская премьера фильма Ивана И. Твердовского «Конференция». Международная премьера фильма прошла в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля в секции «Дни Венеции», проходившего со 2 по 12 сентября.

Фильм «Конференция» посвящен жертвам теракта в Театральном центре на Дубровке, захваченным в заложники во время представления мюзикла «Норд-Ост».

«Наша картина про память, и для меня это очень важно, потому что я бы хотел, чтобы мы помнили все тех людей, которые 57 часов провели в заложниках, у них не было возможности выйти из зала, а 174 человека из этого зала не вышли», - сказал Иван И. Твердовский со сцены Зимнего театра перед премьерным показом.

Зрители и критики доброжелательно встретили ленту в Сочи. Картина собрала полный зал, передает корреспондент "Кавказского узла".

23 октября 2002 года в Москве во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. Они потребовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Власти удовлетворили эти требования, а 26 октября пошли на штурм здания. Во время спецоперации, сопровождавшейся применением газа, были убиты 40 боевиков. Погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 пострадали, указано в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Действие фильма происходит буквально в наши дни, осенью 2020 года. Монахиня Наталья, чья судьба оказалась связанной с терактом на Дубровке, приезжает из своей обители в Москву и проводит вечер памяти с участием пострадавших. Формально мероприятие называется конференцией - это слово и стало названием фильма. Собравшиеся, над которыми довлеет посттравматический синдром, вновь переживают события 23–26 октября 2002 года, сообщается в аннотации к фильму на сайте "Кинотавра".

Ряд эпизодов фильма представляет собой детальную реконструкцию событий тех дней, благодаря чему лента похода на документальную. Немногие бывшие заложники, решившиеся прийти на "конференцию", рассказывают о произошедшем, дополняя друг друга. "Многочисленные длинные монологи поданы не банально, так, что их интересно смотреть. При этом показаны они с настоящей болью, нарастающим чувством тревоги и переживанием посттравматического стресса. В какой-то момент из-за комка, подступающего к горлу, смотреть становится физически тяжело", - отмечает Павел Соломатин в рецензии на фильм, опубликованной 14 сентября на сайте "Интермедиа".

Точки зрения заложников отличаются не только тем, что они физически находились в разных концах захваченного террористами зала. "Кто-то видел террористов-боевиков, кто-то – подростков, бросивших школу и оставленных в мясорубке боевых действий чеченской войны", - отмечает Соломатин.

Монахиня Наталья с ее фанатичным "надо, чтобы помнили" заставляет бывших заложников переживать ужас тех дней. "В какой-то момент история повторяется – и она уже сама практически берет зал в заложники: блокирует двери, раздает еду и после этого с шумом собирает стеклянные бутылки – все в точности так, как ей описывали другие", - указал рецензент.

Большой проект не о политике, а о травме человека

«Иван сделал мощный рывок как режиссёр, и в этой картине предстал мастером большого стиля. Это серьезная работа уровня европейского кинофестиваля, и я не удивлена, что лента оказалась в Венеции, потому что она сделана в формате больших международных кинофестивалей. И я горда, что мои коллеги сделали такой большой проект», - рассказала в интервью корреспонденту «Кавказского узла» кинокритик Мария Безрук.

По ее мнению, фильм «Конференция» делает упор на стремлении главной героини не забывать и переосмыслить эту трагедию, а не на политической составляющей теракта.

«Чечня – это наш больной зуб, который мы лечим. Это рана, которая не заживет никогда. Это горячая точка, которая пребывает в двух фазах – латентного кипения или открытого пожара. И состояние этого латентного кипения поддерживают только гигантские государственные бюджеты, которые Россия вбухивает в Чечню. Если бы этого не происходило, эта война бы продолжалась в открытой форме так же, как это было в 90-е годы и в начале нулевых», - рассказала в интервью корреспонденту «Кавказского узла» Мария Безрук.

По ее словам, "хочется больше картин на чеченскую тему". "Мне кажется, Ваня очень правильно сделал, что обошелся без нее. Именно для того, чтобы не педалировать происхождение террористов в данном случае. Эта тема опасна для кинематографа, потому что любая артикуляция может спровоцировать конфликт и может послужить триггером для возникновения новой войны, нового пожара. Да, с одной стороны, очень хочется картин на эту тему, очень хочется рефлексии, а с другой стороны, тот, кто берется за эту тему, должен понимать, что он берет на себя колоссальную ответственность политического толка и понятно, что мало кому хочется брать на себя бремя этой ответственности. Та форма, которую придумал Ваня, мне кажется, очень правильная для разговора на данную тему», - отметила Мария Безрук.

Фильм «Конференция» создан совместными усилиями авторской команды из России, Италии, Великобритании и Эстонии. «Они очень долго искали финансирование, и Ваня давно хотел сделать этот проект. Я очень уважаю его за это желание. Его волнует даже не политика, а травма человека, который попадает в жернова вот таких обстоятельств, практически всех людей – которых взяли [в заложники], которых не взяли, которые рядом, боевиков, среди которых может быть кто угодно», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» кинокритик, заслуженный работник культуры РФ Лариса Малюкова.

Достойная картина без перспектив в прокате

Эксперты отмечают, что фильм и исполнительница главной роли монахини, пострадавшей в теракте, Наталья Павленкова могут претендовать на призы «Кинотавра» в этом году. «Фестиваль получается довольно сильный, и это сильное молодое интересное кино. Жюри будет очень сложно. Ваня – один из претендентов, хотя эта картина не безупречна», - отметила Малюкова.

«На данный момент мы посмотрели семь конкурсных работ, и эта – лучшая женская роль по драматизму, по масштабу работы», - считает Мария Безрук.

Несмотря на художественные достоинства картины, кинокритики сходятся во мнении, что фильм не будет иметь успеха в прокате. «[Успеха] не будет, у нас стал какой-то очень вялый, мало интересующийся реальной жизнью зритель. Зритель хочет развлечений. Мы не любим смотреть кино про себя. Мы любим смотреть про американцев, еще про граждан разных стран. А если про себя, то поржать. И это большая проблема. Взрослые люди в кино практически не ходят, а молодежь такое не будет смотреть. У этого фильма шансов в прокате не много, к сожалению. Это, я считаю, беда», - отметила Лариса Малюкова.

«В отношении прокатных перспектив меня терзают смутные сомнения. Очевидно, что у ленты не будет какой-то яркой судьбы в кинотеатральном прокате, не пойдет обычный зритель смотреть это кино. Пойдут фанаты Твердовского и люди, которые любят авторское кино. Да и кинотеатры не с большим удовольствием работают с картинами подобного хронометража. Фильм идет больше двух часов и априори у таких лент возникают сложности. Но я убеждена в том, что у этой ленты будет долгая успешная судьба в интернет-прокате. Это кино, которое будет идти к зрителю постепенно, но оно останется в истории», - уверена Мария Безрук.

Лауреаты фестиваля «Кинотавр» станут известны на церемонии закрытия фестиваля 18 июня.