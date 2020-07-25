Фильм о теракте на Дубровке включен в программу Венецианского кинофестиваля

25 июля 2020, 11:02

Художественный фильм "Конференция" российского режиссера Ивана Твердовского о последствиях теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году вошел в программу Венецианского кинофестиваля. Вопрос о незажившей, непроговоренной травме человека в результате теракта стал центральной темой фильма, эта проблема является мировой, поскольку с ней столкнулись множество людей в разных странах, отметили создатели картины.

23 октября 2002 года в Москве во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков, погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Фильм "Конференция" Ивана Твердовского стал одной из двух российских картин, которые вошли в независимую конкурсную программу Венецианского фестиваля Giornate degli Autori - "Авторские дни". В фильме рассказывается о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Главная героиня, роль которой исполнила Наталья Павленкова, спасается во время теракта, но оставляет в зале с заложниками своего мужа и двоих детей. Спустя 18 лет она возвращается из монастыря, чтобы смыть свой грех и извиниться за главную ошибку своей жизни, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" продюсер фильма Катерина Михайлова.

"Появление фильма на фестивале - это прорыв к международной аудитории, поскольку показанные там фильмы (особенно, если это фестиваль категории "А", как в нашем случае) легче достигают зрителей", - сказала она.

В 2020 году Венецианский фестиваль состоится в 77-й раз и будет проходить со 2 по 12 сентября. Впервые фестиваль состоялся в августе 1932 года в рамках Венецианской биеннале. Первый кинофестиваль прошел на острове Лидо в 27 километрах от города Венеция. В основной программе участвуют полнометражные художественные фильмы, не демонстрировавшиеся за пределами страны-производителя и не участвовавшие в других фестивалях. Главный приз фестиваля за лучший фильм называется "Золотой лев", сообщает ТАСС.

По словам Михайловой, решение снять фильм было принято сразу же после ознакомления со сценарием в начале 2019 года. Она отметила, что ее заинтересовали темы жертвы и потери близких, которые являются международными, поскольку с подобной проблематикой уже столкнулись множество людей в разных странах.

По словам продюсера фильма Константина Фама, ему хорошо запомнился день, когда он познакомился со сценарием фильма "Конференция".

"Мы каждый день читаем новые сценарии и заявки, которые присылают авторы. Этот день я хорошо запомнил. 25 февраля 2019 года в 8.15 утра (я только отвёз детей в детский сад) мой партнёр Катерина Михайлова прислала мне сценарий Ивана Твердовского. Она была очень взволнована и попросила прочесть быстро. Я был шапочно знаком с Иваном и его творчеством, поэтому сначала это предложение меня не очень вдохновило. Я прочел сценарий прямо с экрана телефона в машине. Могу сказать, что за те несколько лет, которые я работаю в кино, я не видел более потрясающей вещи. Через час я перезвонил Кате и сказал, что это кино должно быть снято", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Иван Твердовский является выпускником ВГИКа, мастерской Алексея Учителя. Твердовский в 2014 году дебютировал в полнометражном игровом кино "Классом коррекции", отмеченным главным призом в конкурсе восточно-европейского кино в Карловых Варах. Помимо "Конференции" и "Класса Коррекции", он снял также полнометражные картины "Зоология" и "Подбросы". За фильм "Зоология" Твердовский стал победителем 23-го минского международного кинофестиваля "Лiстапад-16" в программе "Молодость на марше", пишет "Российская газета".

Фам, говоря о том, почему он взялся за этот фильм, подчеркнул, что для него очень важна центральная тема этого фильма - вопрос о незажившей, непроговоренной, "непрочищенной" травме. "Норд-Ост" - одна из таких болей. Это не только наша - это мировая проблема. Многие страны сталкивались с подобными терактами, - отметил он. - Но в нашей культуре, к сожалению, нет традиции проживания, проговаривания травмы через кино. В США, к примеру, был теракт 1 сентября 2001 года, и достаточно скоро он появился в кино - были сняты фильмы. У нас же травму запивают горькой, запихивают внутрь и живут с ней".

"Конференция" является художественным фильмом, основанным на реальных событиях, отметила Михайлова.

По ее словам, было решено не приглашать кого-то из бывших заложников в качестве консультантов, поскольку Иван Твердовский, совмещавший амплуа сценариста и режиссера, сам пересмотрел множество материалов, относившихся к событиям 2002 года.

Помимо того, что Твердовский тщательно изучал материалы, относящиеся к теракту, среди актеров были два участника мюзикла "Норд-Ост" - Филипп Авдеев и Роман Шмаков. Их участие добавило документальности фильму, снимавшемуся на Дубровке - в том самом Театральном центре, где происходили трагические события, уточнил Фам.

Он отметил, что ощутил огромную радость, когда фильм включили в программу Венецианского кинофестиваля. "На самом деле, это двойная радость. Я очень рад за Ивана [Твердовского] - сам являюсь режиссёром и понимаю, какие чувства он испытывает. Для нас, как для продюсеров это - огромное достижение. Мы рады и гордимся тем, что наш социальный проект вызвал интерес у знаменитого фестиваля. Понятно, что после этого у нашего фильма будет совершенно иная фестивальная жизнь и число зрителей, которые смогут его увидеть, резко возрастет", - сказал продюсер.

На его странице в Facebook размещен скриншот итогов неудачной краудфандинговой кампании на фильм. "Фандрайзинг был моей идеей. Снимая фильмы, посвященные истории Холокоста, я собирал с его помощью необходимые суммы на съемки, и я был уверен, что мы и в этом случае соберем необходимую сумму. Но, увы, мы видим, эта травма утоплена очень глубоко, и краудфандинг не получился. Тогда мы решили снимать фильм на собственные и заемные средства. Сейчас мы в процессе привлечения необходимых средств. Нам удалось получить поддержку от Eurimages… Это не огромная сумма, но внимание европейского фонда престижно и знаково", - сказал Фам.

Фонд "Евримаж" (Eurimages) был создан Советом Европы в 1988 году в целях повышения конкурентоспособности европейской киноиндустрии путем поддержки совместного производства и проката фильмов в странах Европы. С момента основания фонд поддержал в общей сложности более 2 тысяч проектов совместного производства на общую сумму порядка 597 миллионов евро. С марта 2011 года к этому фонду присоединилась Россия, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

По словам Фама, часть расходов взяли на себя сопродюсеры из Великобритании, Италии и Эстонии. "Это сейчас обычная практика, особенно в независимом кино", - пояснил он.

Сопродюсеры из Великобритании, Италии и Эстонии взяли на себя постпродакшн, звук, цветокоррекцию, уточнила Михайлова. "Сборы денег на фильмы на [краудфандинговых] платформах, видимо, изжили себя", - предположила она, добавив, что собранные деньги организаторы вернули отправителям.