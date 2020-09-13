Пандемия COVID-19 вынудила организаторов "Кинотавра" отменить развлекательную программу

13 сентября 2020, 02:01

31-й кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в "деловом формате", так как из-за пандемии коронавируса отменена развлекательная программа. Зрители, пришедшие на площадь перед Зимним театром, чтобы посмотреть фильмы широкого проката, столкнулись с требованием соблюдать социальную дистанцию.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 18 сентября в Сочи проходит 31-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". Попасть на показы фильмов конкурсной программы можно только по аккредитации, для широкой публики каждый вечер будет проходить программа "Кино на площади", где будут демонстрироваться фильмы-лидеры российского кинопроката. Сочинцы высказали недовольство в связи с такой зрительской политикой, назвав ее неуважением к горожанам и отдыхающим.

Церемония открытия 31-го кинофестиваля "Кинотавр" прошла в Сочи 11 сентября. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, фестиваль, в отличие от других аналогичных мероприятий, не ушел в онлайн-формат. Президент фестиваля Александр Роднянский в интервью "Кинотавр Daily" объяснил это тем, что "для экспертизы необходим большой экран, требуется сообщество профессионалов, обсуждение, конкуренция, защита прав".

"Профессиональному сообществу мы показываем кино, пресса о нем пишет. О фильме начинают узнавать, он начинает двигаться, однажды доходит и до онлайна. А онлайн-фестиваль нарушает эту модель, он сразу выводит фильм, до того как сформировалось представление о нем", - заявил Роднянский.

"Кинотавр" проходит с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Маски обязательны, санитайзеры повсюду, кинотеатр "Зимний" дезинфицируется между сеансами. Рассадка - через одно место в шахматном порядке", - сообщил 12 сентября корреспонденту “Кавказского узла” представитель пресс-службе фестиваля. При этом он отметил, что количество сеансов остается стандартным, но полностью отменена развлекательная программа. Мероприятие, по его словам, проходит в "деловом формате".

Попасть на фестиваль в этом смогли только аккредитованные журналисты. Подать заявку можно было на сайте "Кинотавра" с 27 июля по 21 августа. На каждый показ зрителям необходимо бронировать билеты. Это можно сделать на сайте "Кинотавра" или в приложении. Система выписывает место в зале в произвольном порядке. Это значит, что не получится забронировать соседние места рядом с другом или подругой, рассказали в пресс-службе фестиваля.

По мнению Александра Родянского, это оправдано. "Вы ведь не в обычном кинотеатре, а на кинофестивале. Вы идете смотреть кино, а не на свидание", - сказал он.

При этом, если человек понимает, что не сможет посетить очередной показ, он должен отменить билет, иначе ему будет заблокирован доступ к двум последующим бронированиям.

Зал Зимнего театра, где проходит фестиваль, впервые за его историю был полупустым, зрители действительно сидели в шахматном порядке. Аккредитованный гость фестиваля, продюсер Мария Безрук при этом написала в своем аккаунте в соцсети Facebook, что зрители в масках "через одного, но в основном без масок".

Открыла “Кинотавр” анимационная картина Андрея Хржановского "Нос или Заговор "не таких". Ранее ее представили на международном фестивале в Роттердаме, а на анимационном смотре в Анси мультфильм получил приз жюри "За лучший полнометражный фильм". Перед показом картины на "Кинотавре" режиссер был награжден президентом фестиваля Александром Роднянским "за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино".

Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, которая участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Картина посвящена расстрелу советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

1-2 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области произошли массовые волнения среди рабочих одного из заводов города, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. По официальным данным, 26 митингующих погибли, более 80 получили ранения, однако точных данных о количестве жертв нет, поскольку многие документы из архивов КГБ так и остаются засекреченными. После показательного суда семерых участников восстания приговорили к расстрелу, 105 осудили на длительное тюремное заключение. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания – ввиду смерти главных фигурантов, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске".

Для жителей города и гостей курорта в день открытия фестиваля стартовала традиционная программа “Кино на площади”. Фильмы широкого проката желающие могут посмотреть бесплатно на фасаде Зимнего театра. Открыли программу кинокартины "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Спасти Ленинград" Алексея Козлова. Ознакомиться с расписанием показов можно на сайте фестиваля.

В 2020 году были введены ограничения на количество мест из-за дистанции между сиденьями в полтора метра. Опрошенные 12 сентября корреспондентом "Кавказского узла" зрители признались, что собравшиеся на площади любители кино в основном были без масок.

"Все организовано, как обычно, на уровне. Пускали на мероприятие только по количеству мест - тысяча человек. Остальные, наверное, смотрели фильм за оградой. Кресла были расположены через одно. Толкотни не было", - рассказала после просмотра фильма "Лед 2" Ольга Николаева.

Она посоветовала желающим посмотреть кино приходить заранее, хотя бы на 15 минут, чтобы успеть занять место на площади.

"Мы с друзьями каждый год ходим смотреть кино на Театральной площади, потому что это бесплатно. Мест хватало всегда. Но в этом году из-за ограниченного количества стульев нам пришлось искать, где сесть, за оградой. И таких, как мы, много", - рассказала Анастасия Иванова. Однако, по ее словам, в этом году в программе показа далеко не все фильмы способны собрать полный зал.

Отдыхающий Яков Шитков три года приезжает в Сочи в дни фестиваля. По словам москвича, город живет другой жизнью в эти дни. "Здорово, что есть возможность почувствовать себя частью большого события. Здорово, что это бесплатно. На сам фестиваль я никогда не стремился попасть - мне неинтересно, но возможность почувствовать праздник для туристов - это действительно круто", - сказал он.