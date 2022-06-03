Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске

03 июня 2022, 14:00

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1 - 2 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области произошли массовые волнения среди рабочих одного из заводов города, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. После расправы над участниками советские власти засекретили всю информацию о восстании. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания - ввиду смерти главных фигурантов.

Протесты в Новочеркасске начались с того, что рабочие сталелитейного цеха электровозостроительного завода имени Буденного, недовольные снижением заработной платы и повышением розничных цен на мясо и масло, отказались выходить на работу.

Хамское поведение директора завода Бориса Курочкина, обратившегося к рабочим со словами: "Не хватает денег на мясо и колбасу, жрите пирожки с ливером", спровоцировало социальный взрыв и привело к столкновению участников митинга с руководителями завода.

Как писал позже в своих воспоминаниях Анастас Микоян: "Прибыв в Новочеркасск и выяснив обстановку, я понял, что претензии рабочих были вполне справедливы и недовольство оправданно... Дурак-директор действовал, как будто провокатор какой-то, оттого что не хватало ума и уважения к рабочим. В результате началась забастовка, которая приобрела политический характер. Город оказался в руках бастующих" .

Рабочие перекрыли проходившую неподалеку железную дорогу, остановив пассажирский поезд "Ростов-на-Дону - Саратов". На локомотиве кто-то из митингующих написал крупными буквами: "Хрущева на мясо!". На электрических опорах развесили лозунги: "Мясо, масло, повышение зарплаты!" и "Нам нужны квартиры!" .

В Новочеркасск приехало высокое партийное начальство, включая членов Президиума ЦК КПСС Фрола Козлова, Анастаса Микояна и Андрея Кириленко.

Вечером 1 июня министр обороны маршал Родион Малиновский позвонил в кабинет начальника штаба округа и распорядился: "Соединения поднять. Танки не выводить. Навести порядок. Доложить!" .

К заводу, где продолжался многотысячный митинг, подъехали 200 милиционеров и пять грузовиков с военными в сопровождении трех БТРов. Они ничего не предприняли, но отвлекли внимание толпы, что позволило сотрудникам КГБ в штатском вывести из блокированного здания руководителей завода.

Утром 2 июня Хрущеву доложили: "Примерно к трём часам ночи после введения воинских частей толпу, насчитывающую к тому времени около четырёх тысяч человек, удалось вытеснить с территории завода, и постепенно она рассеялась. Завод был взят под военную охрану, в городе установлен комендантский час, 22 зачинщика были задержаны".

2 июня митингующие рабочие решили идти к горисполкому - с рабочих окраин к центру города. Чтобы преградить им путь на мост через речку Тузлов въехали танки, однако военнослужащие особенно не препятствовали проходу митингующих, которые частично перебрались через обмелевшее русло вброд или просто перелезли через боевые машины.

Герой Советского Союза Матвей Шапошников, занимавший в 1962 году должность первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Иссы Плиева, получивший приказ не пропускать толпу в центр города и применить в случае необходимости танки на мосту, ответил: "Я не вижу перед собой противника, которого следовало бы атаковать танками". Историк, профессор Южно-Российского государственного политехнического университета Александр Скорик, впрочем, считает, что роль Шапошникова в уже более позднее время «немножко преувеличили» публицисты.

«На самом деле весь удар принял на себя Плиев. Не Шапошников, а именно Плиев общался и выслушивал указания прибывших в Новочеркасск членов Президиума ЦК КПСС. Козлов жестко стоял на силовом подавлении демонстрации. Первый неприятный разговор произошел вечером 1 июня. Плиев заявил, что армия не будет применять оружие, что она существует для защиты государства от внешних врагов. Он был готов только выставить оцепление с танками на мосту. И ему сказали: "Идите, с вами все ясно". Шапошников к этому разговору не имеет никакого отношения. Другое дело, он полностью поддерживал позицию своего начальника», - рассказывал Скорик .

Когда партийному руководству не удалось убедить собравшихся на площади перед горисполкомом рабочих, женщин и детей разойтись, здание по периметру окружили военнослужащие внутренних войск во главе с начальником Новочеркасского гарнизона. После предупредительного залпа вверх, люди отхлынули назад. Тогда-то из толпы раздались выкрики: "Не бойтесь, стреляют холостыми", после чего люди побежали к зданию горисполкома. Второй залп был произведен практически в упор, в результате чего около 15 человек остались лежать на площади .

По официальным данным, 26 митингующих погибли, более 80 получили ранения , однако точных данных о количестве жертв нет, поскольку многие документы из архивов КГБ так и остаются засекреченными.

3 июня забастовка, несмотря на расстрел, еще продолжалась, а испуганные власти с помощью лояльных власти рабочих и партактива пытались навести порядок. Магазины города внезапно заполнились продуктами по самым низким ценам: появилось и масло, и мясо, и молоко.

После показательного суда семерых участников восстания приговорили к расстрелу, 105 осудили на длительное тюремное заключение . Проштрафившееся руководство Новочеркасска частью сняли с работы, других "сослали" на Кубу .

На "Кавказском узле" опубликован подробный рассказ очевидца событий в Новочеркасске Петра Сиуды.

Выступление рабочих в Новочеркасске было одним из многих массовых волнений этого времени. За период с 1961 по первую половину 1962 года в СССР произошло еще четыре крупных выступления (в Краснодаре, Муроме, Александрове, Бийске). После жесткого подавления новочеркасских выступлений волна сопротивления пошла на убыль. Новочеркасский расстрел ознаменовал конец хрущевской "оттепели" .

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