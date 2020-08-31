Сочинцы остались недовольны правилами "Кинотавра"

31 августа 2020, 02:20

31-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в сентябре в Сочи. Попасть на показы фильмов конкурсной программы можно только по аккредитации, для широкой публики каждый вечер проходит программа "Кино на площади", где демонстрируются фильмы-лидеры российского кинопроката. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы раскритиковали такую зрительскую политику, назвав ее неуважением к горожанам и отдыхающим.

С 11 по 18 сентября в Сочи пройдет 31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Изначально фестиваль предполагалось провести с 7 по 14 июня, однако в апреле стало известно о его отмене и возможном переносе на осень из-за эпидемии коронавируса.

Фильмом открытия фестиваля станет новая картина Андрея Хржановского "НОС, или Заговор "не таких", снятая на основе произведений Николая Гоголя и Дмитрия Шостаковича. На церемонии открытия «Кинотавра» 11 сентября Хржановскому будет вручен почетный приз за вклад в кинематограф.

В состав жюри основного конкурса этого года вошли актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс. Председателем жюри стал неоднократный обладатель призов «Кинотавра» режиссер Борис Хлебников.

В программе "Кинотавра" фильмы о Елизавете Глинке, теракте на Дубровке и расстреле рабочих в Новочеркасске

В основном конкурсе кинофестиваля в этом году будет представлено 13 картин, отобранных из 78 заявок, в том числе лента «Трое» победительницы и лауреата фестиваля «Кинотавр» Анны Меликян.

В новой картине Анны Меликян о любовном треугольнике снялись звезды российского кино - председатель жюри прошлогоднего 30-го «Кинотавра» Константин Хабенский, актрисы Виктория Исакова и Юлия Пересильд.

«Мне кажется, что представлять Анну уже не нужно, она абсолютная звезда этого конкурса. Забавно, что еще недавно она была молодым режиссером, а сегодня она уже практически классик в этой программе. Это и есть достоинство «Кинотавра», когда ты очень быстро становишься классиком, потому что процесс реновации и отбора молодых авторов для нас принципиально важен, и мы даем им возможность высказаться», - отметила программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева на пресс-конференции ТАСС, посвященной объявлению программы фестиваля, которая прошла в онлайн-формате,

«Я не являюсь большой поклонницей творчества Анны Меликян, но «Кинотавр» очень любит этого режиссера. Есть одна закономерность – ее картины всегда показывают в последний день. Этот год - не исключение. И, как правило, эти фильмы получают какой-нибудь ключевой приз. И сама тема, и актерский состав привлекут внимание – будет аншлаг», - прокомментировала корреспонденту «Кавказского узла» фильм «Трое» известный кинокритик Мария Безрук.

Также в конкурс полного метра вошли ленты, мировая премьера которых состоится на 77-м Венецианском международном фестивале в сентябре. Это дебютный полнометражный фильм «Китобой» участника конкурса короткого метра «Кинотавра» прежних лет Филиппа Юрьева и новый фильм лауреата «Кинотавра» прежних лет Ивана Твердовского «Конференция» о монахине, которая собирает бывших заложников теракта на Дубровке для проведения вечера памяти этой трагедии.

«Каждая картина Ивана Твердовского ожидаема, потому что это режиссер, начавший на «Кинотавре» свой путь в большое кино, если считать российскую территорию. Он с каждой картиной участвует в конкурсе, и это интересный режиссер. Тем более, это работа с новым для него продюсером Катей Михайловой. Поэтому, безусловно, это один из фаворитов грядущего «Кинотавра», - рассказала Мария Безрук.

По ее словам, на "Кинотавр" она едет в первую очередь для того, чтобы посмотреть дебютантов.

«Потому что каждый год я обязательно для себя открываю нового режиссера, оператора или композитора, и потому в первую очередь я ожидаю встречи с темными лошадками, с ноунеймами, которые завтра будут составлять честь и гордость нашего кинематографа. Ну и, безусловно, мне будет интересно посмотреть новую картину Вани Твердовского и очень любопытно, что сделал Саша Молочников», - добавила Безрук.

Кроме того, в основной конкурс вошел фильм «Доктор Лиза» победительницы конкурса «Кинотавра» в 2016 году Оксаны Карас. Фильм с участием Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского рассказывает об одном дне из жизни правозащитницы и врача Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году в авиакатастрофе под Сочи.

25 декабря 2016 года под Сочи потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию. 92 человека, которые находились на борту, погибли. Следком сообщил, что потерпевшими по делу признаны 156 человек. На борту потерпевшего крушение самолета находились военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и артисты ансамбля имени Александрова.

В конкурсе полного метра сохраняется тенденция феминизации кино

Программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева отметила, что в конкурсе полного метра сохраняется устойчивая тенденция феминизации кино: женщины-режиссеры подали 30 заявок, а в итоговую конкурсную программу вошли шесть фильмов, снятых женщинами, кроме того женщины-продюсеры участвовали в создании девяти фильмов, женщины-сценаристы – в семи, два фильма сняли женщины-операторы.

В короткометражный конкурс «Кинотавра» вошла 31 картина из 324 присланных для отбора фильмов, в том числе фильм Резо Гигинеишвили «#этоневажно». В 2017 году его фильм «Заложники» российско-грузинско-польского производства о попытке захвата и угона самолета в Тбилиси в 1983 году, снятый на грузинском языке, получил приз за лучшую режиссуру.

«Я считаю в принципе неправильным участие в короткометражном конкурсе именно «Кинотавра» таких режиссеров как Резо Гигинеишвили, потому что он уже состоявшийся режиссер. С именем, с ангажементами у него все хорошо. Мне все-таки кажется, что этот конкурс был сделан изначально как площадка для дебютантов, для тех, кто делает первые шаги в кинематографе. И мне очень жаль, что периодически на эту площадку заступают тяжеловесы. Часто им вручают призы, а молодняк остается незамеченным», - отметила Мария Безрук.

Фильмом закрытия 31-го «Кинотавра» станет новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле забастовки рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Мировая премьера картины состоится в основном конкурсе 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

1-2 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области произошли массовые волнения среди рабочих одного из заводов города, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. По официальным данным, 26 митингующих погибли, более 80 получили ранения, однако точных данных о количестве жертв нет, поскольку многие документы из архивов КГБ так и остаются засекреченными. После показательного суда семерых участников восстания приговорили к расстрелу, 105 осудили на длительное тюремное заключение. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания – ввиду смерти главных фигурантов, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске".

«Если мне удастся попасть на просмотр фильма Андрея Кончаловского, разумеется, это одна из самых ожидаемых мною картин на «Кинотавре», потому что Андрей Сергеевич - безусловный мастер, и его картины - это всегда какие-то большие высказывания. Тем более, в данном случае мы имеем дело с очень страшным, жутким, малоизвестным при этом широким массам событием советской истории. И мне очень интересно, как Андрей Сергеевич посмотрит на него через призму сегодняшнего дня, потому что прозвучит это кино очень актуально», - высказала свое мнение о фильме Мария Безрук.

Организаторы "Кинотавра" заявили о соблюдении санитарных норм

Организаторы кинофестиваля заявили, что 31-й «Кинотавр» пройдет с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

«Мы не создаем обстоятельства, при которых нашим участникам, гостям или журналистам придется находиться в тесной коммуникации, в физическом столкновении друг с другом. Да, в зале будут сидеть через место и в шахматном порядке. Да, мы точно так же будем выстраивать кинозал даже на открытом воздухе у знаменитого Зимнего театра в Сочи. У нас отменяются привычные для «Кинотавра» церемонии, вечеринки, столь любимые нашими гостями, участниками и вообще профессионалами. Будет деловой форум», - заявил президент фестиваля Александр Роднянский на онлайн-пресс-конференции, посвященной объявлению программы «Кинотавр», которая прошла 5 августа в пресс-центре ТАСС.

По словам Роднянского, чисто участников кинофорума в этом году планировалось сократить до 800 человек, тогда как обычно на фестивале бывает до 4,5 тысяч гостей и участников.

Все гости и участники фестиваля обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора и обеспечить себя средствами защиты самостоятельно, говорится в сообщении на сайте фестиваля.

«Должна быть возможность обработать и руки, и все, что там необходимо. Могут еще появиться требования, которые мы будем выполнять. Тут никто не хочет рисковать [...] Маски, перчатки обязательно, везде будут санитайзеры», - заявил Роднянский на онлайн-пресс-конференции.

"Кинотавр" востребован профессиональной аудиторией, и коронавирус тому не помеха. Разумеется, очень многие хотели, чтобы он прошел онлайн. И чтобы люди, не выходя из дома, не подвергая себя опасности, могли посмотреть все фильмы конкурсной программы. Но из-за того, что дирекция кинофестиваля не хотела переходить в онлайн-формат, будем рисковать и смотреть картины в условиях пандемии», - прокомментировала условия проведения фестиваля Мария Безрук.

Известно, что все билеты на показы фестиваля аккредитованным участникам и гостям нужно будет бронировать онлайн, аккредитация на фестивале не является гарантией попадания в зал.

«Как будет проходить на самом деле фестиваль с точки зрения просмотров в условиях пандемии - толком никто пока не понимает. Известно только, что каждый поход в кино будет квестом: нужно будет вставать в восемь утра, бронировать себе билеты. А что, если будет "глючить" приложение? Я волнуюсь. Будет очень обидно, если, заплатив большие деньги за поездку и аккредитацию, какие-то фильмы останутся непосмотренными. Но это издержки ситуации», - сказала Мария Безрук.

Жители Сочи высказали недовольство в связи со зрительской политикой "Кинотавра"

По заявлению организаторов фестиваля, «Кинотавр» является смотром российского кино для профессионального сообщества – режиссеров, критиков, деятелей киноиндустрии. Поэтому билеты на кинопоказы с момента смены вектора фестиваля с международного на внутрироссийский не продаются, попасть в зал можно только по аккредитации.

Каждый вечер фестиваля на фасаде Зимнего театра проходит программа «Кино на площади», вход на показы свободный. В рамках этой программы демонстрируются в основном фильмы, ставшие лидерами российского проката.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" представители сочинской интеллигенции раскритиковали такую зрительскую политику фестиваля, они считают, что фестиваль должен делать показы конкурсных лент для сочинской публики.

«Сколько москвичей посетило Московский фестиваль, сколько местных увидели Венецианский, а у нас нет ни одного сочинца на «Кинотавре». Зачем нам такой фестиваль, куда мы не можем прийти? Кем мы себя должны чувствовать на этом празднике жизни? Своего театра в Сочи нет, в кинотеатрах идет американская чушь. Мы всегда ждали «Кинотавр» - это было событие, мы к нему готовились целый год. Мы возмущены. Когда еще можно было купить билеты, мы ходили в Зимний театр, потом мы стали ходить в гостиницу «Жемчужину», где был повторный показ для тех, кто не успел посмотреть, а потом все перекрыли. Это неуважение к интеллигенции. У них там конкурсные фильмы, закрытые показы в Зимнем театре, а у нас «Пес-барбос» и лидеры кинопроката, которые мы и так увидим, пиво и жареная кукуруза. Это плевок. Сейчас искусство в Сочи только для элиты. А молодежи – бутылку водки. Чувствуем себя быдлом, плебсом, шестиразрядными, асоциальными элементами, которых нельзя допускать в зал смотреть элитное кино», - сказала музыковед сочинского квартета «Фантазия» Татьяна Витюгова.

Такое положение дел она назвали "оскорбительным для сочинцев". «Фильмы из программы «Кино на площади» нам не интересны. Лидеров кинопроката мы и так увидим, хочется же авторского кино [...] Мы – единственный город, который не может прийти на фестиваль, который проводится на нашей же площадке», - добавила Витюгова.

В течение нескольких лет педагог, руководитель сочинского творческого молодежного объединения «Русская речь» Юрий Ратнер совместно с учениками организовывал творческие встречи с гостями «Кинотавра» и повторные показы фильмов в рамках кинофестиваля. В этом году ему было отказано в предоставлении аккредитации на фестиваль.

«Опыт Каннского фестиваля говорит о том, что город и фестиваль должны стоять друг к другу лицом, чтобы получилась любовь и что-нибудь хорошее. Я живу в Сочи, и с первого фестиваля без перерыва был обозревателем всех событий «Кинотавра», организатором и инициатором всевозможных внепрограммных культурных акций с целью превратить Сочи не только в место проведения фестиваля под пальмами и под южным солнцем, но чтобы город стал и соавтором, соучастником и со-творцом фестивалей. С основателем «Кинотавра» Марком Рудинштейном мы говорили о том, чтобы город и фестиваль понимали друг друга, шли навстречу и питали друг друга различными идеями», - рассказал Юрий Ратнер.

По его словам, удавалось добиться повторных показов некоторых фильмов специально для сочинских зрителей.

«Мы организовывали встречи сочинской публики с гостями фестиваля - критиком Львом Аннинским, писателями Борисом Акуниным и Виктором Ерофеевым, поэтами Львом Рубинштейном и Евгением Евтушенко, драматургами братьями Пресняковыми, с актером Михаилом Казаковым. Нам удавалось добиться повторных показов некоторых фильмов для сочинских зрителей. Например, «Ночь светла» Романа Балаяна и «Парниковый эффект» в киноконцертном зале «Жемчужины». Потом там же мы устраивали зрительскую конференцию. Для того, чтобы город и фестиваль встали друг к другу лицом, чтобы сочинский зритель проникался «Кинотавром», а «Кинотавр» открывал свои двери сочинской публике», - рассказал Ратнер.

Однако, признался он, в последнее время это стало сложно делать. «Это было еще при Рудинштейне. А потом это все стало сложно делать. Город и фестиваль отдалялись друг от друга, а Сочи и сочинцы был только местом и сферой обслуживания фестиваля, а не его участниками. Я считаю, что «Кинотавр» – самое значительное культурное событие для Сочи, наряду с Зимним фестивалем Башмета», - добавил Ратнер.

Он отметил, что программа «Кино на площади» ему как зрителю не интересна. "Кино на площади" – это коммерческое кино, это попса. А фестивальное кино привлекает совершенно другую публику с совершенно другими целями. Коммерческие фильмы и так проходят в прокате. Каннский фестиваль прописал у себя режиссеров, операторов, критиков, и этим был поднят культурный уровень города Канны. А Сочи как был местом для сферы обслуживания, так им и остался», - считает Ратнер.

«Фестиваль «Кинотавр» мне очень интересен, но мне никогда не нравилась программа «Кино на площади». Очень интересует конкурсная программа фестиваля, включая короткометражные фильмы. И, если раньше была возможность эти фильмы увидеть, то сейчас это стало лично для меня недоступным. Еще несколько лет назад повторный показ конкурсных фильмов шел в кинозале гостиницы «Жемчужина», на следующий день после премьеры в Зимнем театре. С каждым годом всё ухудшалось, и было всё сложнее попасть даже на повтор, притом, что кинозал был практически пуст. Мне очень жаль, что для местных и приезжих, но не гостей фестиваля, нет возможности увидеть конкурсные фильмы. Было бы очень хорошо, если бы они были доступны не только в кинозале гостиницы «Жемчужина», но и в кинотеатрах города. Нужна реклама, афиши. Я уверена, что желающих увидеть новое российское кино очень много», - сказала сочинская художница Ольга Егорова.