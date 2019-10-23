Актеры "Норд-Оста" поделились воспоминаниями в годовщину теракта

23 октября 2019, 12:55

Артисты Сергей Ли и Екатерина Гусева рассказали о событиях 17-летней давности, когда при штурме захваченного Театрального центра на Дубровке погибли как минимум 130 заложников. Российским властям невыгодно вспоминать о трагедии, указал сотрудник центра Карнеги Андрей Колесников.

Как писал "Кавказский узел", в России ежегодно отмечается годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке.

В 2014 году расследование уголовного дела было возобновлено, но родные и близкие пострадавших не верят в его объективность, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Памятная церемония на площади перед Театральным центром намечена на 26 октября. В ней примут участие пострадавшие от терактов, представители общественных организаций, жители Москвы и других городов, сообщает сегодня на своем сайте "Эхо Москвы".

Российские руководители не любят отмечать даты, "в которых они выглядели неприглядно", приводит радиостанция слова сотрудника Московского центра Карнеги Андрея Колесникова.

В 2003 году Владимир Путин заявил, что люди в Театральном центре погибли не в результате применения газа, который, по его словам, был безвредным, а в результате "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании". Лишь 9 марта 2017 года в России было впервые официально заявлено о причинной связи между штурмом и гибелью заложников.

Намеченную на 26 октября памятную церемонию организовала общественная организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост», уточняет сегодня "Новая газета".

Во время церемонии планируется запустить в небо 130 (по числу заложников) белых воздушных шаров, провести концерт-реквием и церковную поминальную службу, информирует издание.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков, погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали.

Артисты рассказали о дне захвата Театрального центра

Воспоминаниями о событиях 17-летней давности поделились артисты Сергей Ли и Екатерина Гусева, которые в октябре 2002 года двое суток провели на Дубровке перед Театральным центром, сообщил 22 октября "Коммерсант".

Сергей Ли рассказал, что, когда ему по телефону сообщили о захвате здания, он сначала счел это розыгрышем. "Я позвонил Ире Савельевой, актрисе. Она ответила, говорит, что ворвались на сцену какие-то люди, стреляют, но вроде уже приехала милиция, сейчас их повяжут - и все. Это были самые первые минуты захвата. Потом я включил радио, и пошло-поехало. И мы все приехали туда, и стояли там всю ночь", - рассказал артист.

По словам Сергея Ли, в тот день он играл в «Нотр-Дам де Пари». "Когда был захват, многие закрыли театры. Когда был штурм, звучали призывы не играть спектакли. А кто-то, наоборот, считал - нет, мы артисты, мы должны играть, несмотря ни на что. И в тот день, 26 октября, мы пели песню финальную, у меня все лицо было в слезах... Я пою и прямо так остро чувствую, что мир изменился в один день, думаю про ребят, которые были в театральном центре, это же моя семья", - рассказал Сергей Ли.

При штурме здания погибли два ребенка, участники труппы, уточнил он. "Они дружили, они сидели вместе в зале. И оба умерли от газа. Из всей труппы погибли двое детей. И девять оркестрантов", - сказал артист.

Екатерина Гусева уточнила, что после штурма артистов в здание Театрального центра не пустили. "В здание театра нас не пустили, и мы собрались в офисе, рядом. Обзванивали морги и больницы. У нас был список, в нем стояли плюсы, минусы, знаки вопроса... Кто жив, кого уже нет. Мы встречали наших ребят из реанимации, из больниц", - привело ее слова издание.

Артисты признались, что после теракта у них не возникло желания бросить сцену. "Мне было очень страшно, и до, и после. Но не на сцену выходить, нет", - пояснил Сергей Ли.

"Знаете, все, кто остался жив, - музыканты, взрослые артисты, дети - все до единого вышли на сцену. Ни один не отказался восстанавливать спектакль", - сказала Екатерина Гусева.

Пострадавшие требовали установить ответственных за применение газа

Близкие пострадавших требуют от властей ответа на вопросы, какой газ и по чьему приказу использовали при штурме здания, почему не были организованы грамотная эвакуация и оказание медицинской помощи пострадавшим, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Теракт на Дубровке - 14 лет молчания".

Адвокат потерпевших Игорь Зубер констатировал в 2017 году, что их права остаются нарушенными. "Выжившие не знают, от чего лечатся, как долго им еще лечиться, какое лечение избрать, кто их отравил, каким конкретно газом. Хотелось бы и поименно знать руководителей спасательной операции и отдававших приказ на применение газа", - сказал Зубер, отметив, что потерпевшим нанесен "колоссальный вред".

У силовиков и властей были причины не раскрывать состав газа, использованного при штурме, уточнил в 2017 году ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Милицкий, который участвовал в операции по освобождению заложников. "Такие вещи никто и нигде не раскрывает", - пояснил он "Кавказскому узлу".