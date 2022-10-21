Отказ Азербайджана обсуждать бюджет ОБСЕ стал ответом на отправку миссии в Армению

21 октября 2022, 18:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан приостановил участие в обсуждении бюджета ОБСЕ на 2023 год в ответ на отправку миссии в Армению без согласования с Баку, сообщило представительство Азербайджана в ОБСЕ. Этот шаг может привести к параличу структур ОБСЕ, а чтобы избежать этого, организация может не признавать выводы миссии как официальные, предположили бакинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после запроса правительства Армении приняла решение направить 21-27 октября миссию, которая оценит ситуацию в некоторых приграничных с Азербайджаном районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее комплексной концепции безопасности. Любые выводы миссии, отправляемой в Армению под эгидой ОБСЕ, не будут восприняты Азербайджаном как оценки этой организации, так как нарушен алгоритм принятия решения об отправке миссии, заявили МИД Азербайджана и журналист Тофиг Тюркель.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

Представительство Азербайджана в ОБСЕ сегодня во время обсуждения бюджета организации на 2023 год в ее постоянном совете заявило о приостановке своего участия в слушаниях в связи с направлением в Армению миссии по оценке потребностей без согласования с Баку.

"Отказ от сотрудничества с Азербайджаном и предпочтение отправки в одностороннем порядке миссии «по оценке потребностей» с заранее определенными целями и результатами, вместо того чтобы добиться установления мира, внести вклад в создание доверия в регионе, даст обратный эффект», - говорится в заявлении представительства Азербайджана в ОБСЕ, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

При этом в документе обращается внимание на то, что об указанном "одностороннем визите" было объявлено после последней встречи на высшем уровне, состоявшейся в Праге 6 октября, где лидеры Армении и Азербайджана признали территориальную целостность друг друга, подтвердив свою приверженность к подписанию мирного договора Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года".

6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

"В качестве дополнительной меры укрепления доверия Азербайджан не возражал против гражданской миссии ЕС на территории Армении вдоль армяно-азербайджанской границы. Однако то, что мы наблюдаем сейчас, — это отход от договоренностей, достигнутых в Праге. На таком критическом этапе, когда стороны продвигаются вперед, осуществляя важные шаги в процессе нормализации, вместо того чтобы быть предельно осторожными, чтобы не повредить или поставить под угрозу столь чувствительный процесс, данный односторонний шаг способствует именно этому", - далее сказано в заявлении.

Таким образом, "этот шаг еще больше ограничит роль ОБСЕ как честного посредника в регионе и снизит доверие к этой организации, чьей репутации уже был нанесен ущерб деятельностью Минской группы и других структур ОБСЕ, которые, кроме как закреплением двойных стандартов и незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий, ничем не занимались", - подчеркнулдо диппредставительство.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов в зоне карабахского конфликта служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Россия торпедирует деятельность Минской группы ОБСЕ, так как больше не рассматривает этот формат как платформу для сотрудничества с США, заявили в июне политологи Тигран Григорян и Андриас Гукасян. Политобозреватель Наира Айрумян не исключила реорганизации Минской группы.

В документе отмечается, что "ОБСЕ является общим достоянием всех 57 государств-участников". "Мы не потерпим грубых нарушений и игнорирования документов и решений, будем противодействовать попыткам подорвать дух сотрудничества, который сохраняется внутри данной организации. Этот односторонний шаг вызывает вопросы о программах, поддерживающих достижение этих целей, представленных в проекте сводного бюджетного предложения на 2023 год. До тех пор, пока не будет исправлена текущая ситуация и восстановлено соответствие документам и решениям ОБСЕ, представительство Азербайджана не будет рассматривать проект бюджета на предстоящий год. Оно оставляет за собой право вернуться к этому вопросу, когда сочтет это необходимым", - сказано в заявлении представительства Азербайджана в ОБСЕ.

Подобная позиция Баку была вполне ожидаемой, считает бакинский аналитик, член Платформы гражданского общества Азербайджана Насими Мамедли.

"Одностороннее решение о направлении миссии ОБСЕ в Армению было принято секретариатом в нарушение процедур организации, которые основываются на принципах консенсуса. Направление миссии без согласования и даже предварительного оповещения азербайджанской стороны идет вразрез с правилами организации. Азербайджан дал понять, что может не утверждать бюджет организации, что может привести к параличу работы ее структур", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Во избежание срыва принятия бюджета должны быть приняты шаги, удовлетворяющие азербайджанскую сторону, подчеркнул аналитик. "По всей видимости, выводы миссии, направленной в Армению, не будут приняты как официальные документы ОБСЕ, а представлены как информация от некоей группы лиц, представляющих не организацию, а свои страны", - сказал Мамедли.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев. "Азербайджан может воспользоваться своим законным правом на ветирование бюджета организации. Раз бюджет организации был использован для принятия решения в обход процедур ОБСЕ, то у Баку возникают закономерные вопросы относительно расходования средств организации. Мнение Азербайджана должно быть учтено и выводы миссии, направленной в Армению, для ОБСЕ не будут иметь какого-либо практического значения", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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