Азербайджан раскритиковал решение об отправке миссии ОБСЕ в Армению

21 октября 2022, 01:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Любые выводы миссии, отправляемой в Армению под эгидой ОБСЕ, не будут восприняты Азербайджаном как оценки этой организации, так как нарушен алгоритм принятия решения об отправке миссии, заявили МИД Азербайджана и журналист Тофиг Тюркел.

Как писал "Кавказский узел", Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после запроса правительства Армении приняла решение направить 21-27 октября миссию, которая оценит ситуацию в некоторых приграничных с Азербайджаном районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее комплексной концепции безопасности. "Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами на местах", – пояснила ОБСЕ.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

Вопрос отправки миссии "никогда не обсуждался ни одним органом ОБСЕ, принимающим коллективные решения", заявила сегодня пресс-служба МИД Азербайджана, комментируя сообщение о направлении в Армению "миссии ОБСЕ по оценке потребностей".

Таким образом группа под названием "Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении" "не имеет мандата ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее результатов или отчетов не будет принят в качестве документа ОБСЕ", заявило ведомство. "Эта односторонняя инициатива Армении является ничем иным, как частным визитом группы из нескольких государств-участников, и любой результат такого визита будет оцениваться соответствующим образом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение МИД Азербайджана.

В сообщении также отмечается, что в 2005 и 2010 годах направление по просьбе Азербайджана миссий ОБСЕ в регион карабахского конфликта "годами затягивалось" из-за позиции Армении в связи с необходимостью согласования решений по принципу консенсуса. Очередное обращение Азербайджана о направлении такой миссии в 2020 году также было сорвано из-за сопротивления Армении, напомнил МИД Азербайджана.

"Подобное непродуманное одностороннее действие председательства и секретариата ОБСЕ противоречит основным принципам любого ответственного и надежного посредничества и укрепления доверия, которые требуют согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права", - подчеркнуло ведомство.

Политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель назвал позицию МИД Азербайджана ее обоснованной с точки зрения принципов ОБСЕ.

"В этой организации все решения, касающиеся вопросов безопасности, миротворчества, основополагающей деятельности ОБСЕ, ее бюджета принимаются на основе принципа консенсуса, то есть согласия всех членов. Вето даже одного государства означает, что решение не принимается. Если речь идет о направлении миссии в конфликтный регион, даже тем более необходимо было выяснить позицию противоположной стороны. Даже Европейский союз, в котором он Азербайджан и Армения, не состоят, предварительно согласовал с обоими сторонами вопрос направления гражданских наблюдателей на территорию Армении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, какие-либо выводы миссии, направляемой в Армению "не могут представляться от имени ОБСЕ, поскольку эта группа не была сформирована по процедурам организации", - подчеркнул Тюркель.

6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

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