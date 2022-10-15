Власти Сальского района сообщили о гибели военного на Украине

15 октября 2022, 15:21

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Гвардии старший сержант Олег Михайличенко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель там не менее 51 уроженца Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что доброволец Дмитрий Бекреев стал 50-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

11 октября в ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардии старший сержант Олег Михайличенко. Ему было 28 лет, сообщила сегодня администрация Сальского района.

Окончив школу №28 села Ивановка, Олег поступил в Сальский казачий кадетский профессиональный лицей. В 2013 году был призван на службу в армию, затем продолжил службу по контракту в десантно-штурмовой бригаде. В Ивановке у него остались мама, жена и дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 51 ростовчанина. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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