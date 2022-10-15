Военный из Назрановского района погиб на Украине

15 октября 2022, 13:30

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Старший прапорщик Аслан Тутаев погиб на Украине, сообщила администрация Назрановского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 27 уроженцев Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября стало известно, что на Украине погиб уроженец Ингушетии младший сержант Халид Евлоев. К этой дате с начала военной операции на Украине официально была подтверждена гибель как минимум 26 уроженцев республики.

Житель сельского поселения Барсуки Назрановского района старший прапорщик Аслан Тутаев погиб во время спецоперации на Украине, сообщила 14 октября администрация района на своем сайте.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 27 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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