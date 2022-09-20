Военный из Ингушетии погиб на Украине

20 сентября 2022, 01:33

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Младший сержант Халид Евлоев, погибший при спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 26 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", Махмуд-Али Калиматов 7 сентября сообщил о гибели Мурада Евлоева на Украине. Всего власти подтвердили гибель там 25 уроженцев республики.

Халид Евлоев погиб при спецоперации на Украине, сообщил 19 сентября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Родителям 23-летнего военнослужащего передан орден Мужества, говорится в сообщении.

Похороны погибшего состоялись 16 сентября в селе Нестеровское Сунженского района, сообщила газета "Ингушетия".

Младший сержант Халид Евлоев был командиром отделения - командиром боевой машины мотострелкового батальона. Он служил вооруженных силах на контрактной основе, был инструктором по рукопашному бою. Халид Евлоев окончил училище олимпийского резерва в Калининграде, был профессиональным спортсменом, занимался греко-римской борьбой и стал мастером спорта.

Выразить свои соболезнования родным Халида Евлоева приехали председатель Народного собрания Магомет Тумгоев, первый заместитель главы правительства Магомед Евлоев, министры, представители муниципальных органов власти, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 26 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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