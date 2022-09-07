07 сентября 2022, 14:05

Похоронен погибший на Украине ефрейтор из Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мурад Евлоев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что Махмуд-Али Калиматов 5 сентября сообщил о гибели двух разведчиков на Украине, всего власти подтвердили гибель 24 уроженцев республики. 

Сегодня в Ингушетии похоронен погибший на Украине ефрейтор Мурад Евлоев, ему было 22 года, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 25 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Администрация Целинского района сообщила о гибели разведчика на Украине", "В Калмыкии открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине земляка".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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