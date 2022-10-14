Уроженец Дербента погиб на Украине

14 октября 2022, 13:40

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На Украине погиб Мухтар Казимагомедов, сообщил мэр Дербента, пообещав помощь его семье. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 230 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября администрация Кизляра сообщила, что 24-летний офицер Виталий Барбарой погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции на Украине была официально подтверждена гибель там как не менее 229 уроженцев Дагестана.

Стало известно о гибели в военной операции на Украине жителя Дербента Мухтара Казимагомедова, сообщил сегодня мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

"Увиделся с отцом погибшего, выразил слова соболезнования. […] Помимо объявленных федеральным центром выплат нами будет оказана всевозможная помощь семье", - написал он в своем Telegram-канале. Подробностей о погибшем и обстоятельствах его службы и гибели мэр не указал.

Таким образом, представители властей официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 230 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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