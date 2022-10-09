09 октября 2022, 21:29

Администрация Кизляра сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии лейтенант Виталий Барбарой погиб на Украине, сообщила администрация Кизляра. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 229 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября администрация Магарамкентского района сообщила, что Ефрейтор Артур Ширинов погиб при спецоперации. Он стал 228-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

24-летнего гвардии лейтенанта Виталия Барбарой сегодня похоронили на русском кладбище в Кизляре с воинскими почестями, сообщила администрация Кизляра на своей странице "ВКонтакте".

Он погиб при исполнении воинского долга, отмечается в сообщении.

Над могилой героя сотрудники полиции произвели троекратный залп прощального салюта, сообщили в мэрии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 229 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Махачкалы арестован за участие в протестах против мобилизации", "Инициатива Союза женщин Дагестана шить военную форму удивила комментаторов в ТГ-каналах", "Уроженец Ставрополья погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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