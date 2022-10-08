Суд обязал власти Грузии выплатить 36 тыс долларов детям жертвы гендерной дискриминации

08 октября 2022, 10:43

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Тбилисский городской суд обязал государство выплатить компенсацию в размере 100 000 лари (около 36 300 долларов США) детям жительницы села Ламбало Сагареджойского муниципалитета, покончившей жизнь самоубийством в 2014 году после того, как она стала жертвой незаконного лишения свободы групповым образом и унижающего достоинство обращения.

Представляющие интересы детей требовали компенсацию в размере по 100 тысяч лари для каждого из двоих детей Джейрановой, однако суд не удовлетворил их просьбу и обязал государство выплатить только по 50 тысяч лари на каждого ребенка, сообщила 7 октября неправительственная организация по защите прав женщин «Сапари».

Организация «Сапари» обратилась в суд после решения Комитета ООН по делам женщин, который установил, что «Грузия не смогла обеспечить расследование и судебное преследование за насилие в отношении женщины, совершенное по гендерному признаку и от имени защиты достоинства», цитирует релиз правозащитников "Грузия онлайн".

Жительница грузинского села Ламбало была найдена мертвой в 2014 году после того, как родственники мужа, обвинив ее в измене, подвергли публичному наказанию.

Мать двоих детей заставили босой пройти по селу, попутно нанося ей физические и словесные оскорбления. В курсе произошедшего были и полиция, и представители местных властей. Но дело заведено не было, Ханум Джейранову не перевезли в приют, не предоставили ей какую-либо защиту, а через два дня женщина была найдена мертвой, сообщает "Эхо Кавказа"*.

В апреле 2022 года, через 8 лет после инцидента, Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения трем лицам по факту незаконного группового лишения свободы и унижающего достоинство обращения с жительницей Ламбало, всего по делу задержано 5 человек. «Они действовали на основе гендерной дискриминации и считали, что имеют право влиять на волю потерпевшей как женщины и решать ее судьбу», - цитирует заявление прокуратуры "Новости Грузия".

По версии следственного ведомства, «в результате действий обвиняемых и других членов группы» Джейранова покончила жизнь самоубийством 18 сентября 2014 года. Ранее представители «Сапари» указывали, что следствие не рассматривает никаких иных версий смерти женщины.

Во многих регионах Кавказа насилие со стороны супруга остается основным источником угрозы для женщин. Проблема семейного насилия в этом регионе усугубляется положением женщины в обществе и семье, где жертвы традиционно избегают обращения за внешней помощью, заявили в апреле 2018 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Полиция в Грузии часто оставляет без внимания жалобы на насилие в семье, сами женщины замалчивают проблему, а закон слабо их защищает, указали опрошенные в этом же году "Кавказским узлом" правозащитники Грузии, призвав парламент принять поправки в закон для защиты жертв семейного насилия.

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