Житель Грузии обвинен в принуждении дочери к браку

11 сентября 2022, 03:54

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В Дманисском районе задержан местный житель за то, что принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой.

Сотрудники полиции Квемо-Картли задержали 10 сентября местного жителя 1980 года рождения.

По данным следствия, мужчина принуждал свою дочь 2002 года рождения выйти замуж, но девушка не хотела. Из-за ситуации она пыталась покончить с собой, ей оказана медицинская помощь, здоровью ничего не угрожает, пишет "Грузия-онлайн".

Мужчине предъявлены обвинения, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщают "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 28 октября 2019 года правоохранители в Грузии задержали отца несовершеннолетней девушки, который подозревался в том, что заставлял ее выйти замуж против воли. По версии полиции, отец девушки 2002-го рождения "по мотиву гендерной дискриминации" требовал от нее заключить брак, при этом он использовал психологическое воздействие на подростка.

В декабре 2018 года активисты НПО провели опрос среди жительниц сел. В Грузии женщины из этнических и религиозных меньшинств не знают о своих правах и о том, куда обратиться, чтобы их отстоять, выяснили представители неправительственной организации "Демократическая инициатива Грузии".

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