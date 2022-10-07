Инициатива Союза женщин Дагестана шить военную форму удивила комментаторов в ТГ-каналах

07 октября 2022, 22:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Союз женщин Дагестана выступил с предложением приступить к изготовлению формы для участников военной операции на Украине. Пользователи сети в ответ поинтересовались, почему военных не обеспечивает всем необходимым Минобороны.

"Кавказский узел" писал, что объявленная частичная мобилизация вызвала протесты в Дагестане. 25 и 26 сентября силовики в Махачкале разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, на двух акциях были задержаны не менее 250 человек, не менее 104 человек признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста в Махачкале

Союз женщин Дагестана призвал женщин республики шить форму для военнослужащих. "Инициативная группа женщин из Каспийска и Махачкалы начала шить теплую одежду для наших ребят. Начались холода, впереди зима. Давайте поможем нашим ребятам, отдадим частицу тепла материнских сердец! Призываем всех женщин, кто может шить, кто имеет свои ателье, цеха откликнуться на наш призыв", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале организации 6 октября. Также авторы инициативы попросили всех дагестанцев "оказать материальную поддержку в проведении этой акции".

Призыв Союза женщин был размещен, в частности, в Telegram-канале "Черновик", на который подписаны 21 040 человек. К 22.20 мск эта публикация набрала 42 комментария.

Предложение организации вызвало удивление пользователей сети. "Куда делись из бюджета на оборону деньги? Не насытились дворцами", - написал Наил Ярахмедов."Полтора миллиона комплектов военной одежды пропали, кто виноват - непонятно. Наверное, в военторги сдали для продажи", - указал микаил шабанов.

Об исчезновении со складов военной формы заявил ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. "Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, ещё с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!" - написал он в своем Telegram-канале 2 октября.

Ряд пользователей предложили свои методы обеспечения войск. "Предлагаю из кастрюль и сковородок делать бронежилеты и каски. Минобороны же не обязано само все делать", - прокомментировал AN. "Ждём латы и мечи от кузнецов Дагестана", - написал Доллар Зимбабве. "Сейчас будут летнюю шить, потом надо зимнюю. Потом лакцев попросят (изготовить) сапоги и ботинки. Остальных - бурки и папахи от мороза", - отметил Apofeoz. "А в Кизляре попросят сабли и шашки изготовить", - предположил комментатор. который использует в качестве никнейма изображение клоуна. "А кто не будет шить - отключим газ", - добавил Али Камалов.

На сложности в изготовлении военной формы указала Галина Беликова. "Для пошива военной формы нужно налаживать особое производство, спецткани. Это же не от ковида масочки шить в горошек и цветочек", отметила она.

Союз женщин Дагестана создан в 1993 году, говорится на сайте организации. Как следует из информации в Telegram-канале Союза женщин Дагестана, 7 октября члены Союза приняли участие в акции в Махачкале, приуроченной ко дню рождения Владимира Путина.

Администрация главы Дагестана отчиталась об участии в митинге, который прошел в день рождения Владимира 30 тысяч человек. Массовость была обеспечена за счет привлечения бюджетников, предположили пользователи Instagram*.

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