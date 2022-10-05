Журналист Владимир Севриновский вышел на свободу

05 октября 2022, 22:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арестованный на пять суток в Махачкале журналист Владимир Севриновский вышел сегодня из спецприемника. По его словам, он был задержан с применением силы, полицейские проигнорировали сообщение о том, что он исполняет журналистское задание.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Владимир Севриновский был доставлен в отдел полиции по Советскому району Махачкалы. Журналисту удалось связаться по телефону с адвокатом и сообщить о задержании. В тот же день суд арестовал Севриновского на пять суток, заседание прошло без участия адвоката.

О своем освобождении Владимир Севриновский сообщил на своей странице в Facebook*."Я вернулся с внезапного пятидневного ретрита и информационного детокса за государственный счет", - написал он.

Видеозапись освобождения Севриновского, который приехал освещать митинги в Махачкалу, опубликовал сегодня Telegram-канал RusNews. Севриновский вышел из спецприемника, улыбаясь, его встречал дагестанский журналист Идрис Юсупов, следует из видео.

Cевриновский рассказал, что силовики попросили его предъявить документы, когда он шел по улице, а после того как он показал паспорт - попросили проехать в отделение, чтобы "задать пару вопросов". Однако, когда он поинтересовался основаниями для задержания, его посадили в машину силой, "вырывая из карманов телефоны" и порвав брюки. Также при задержании один из силовиков сделал "захват шеи", после которого шея несколько дней болела, сообщил журналист. В отделении полиции он пояснял, что "они задержали журналиста при исполнении", заявил журналист на видео.

Журналист отметил, что протокол об административном правонарушении, согласно которому он использовал нецензурную брань в общественном месте, был составлен "на основе лжесвидетельства". Этот протокол сейчас оспаривает адвокат Севриновского, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Напомним, 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Так, 25 сентября на месте акции в Махачкале был задержан корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов***. В отделение полиции не был допущен адвокат, а полицейские требовали от Мурадова подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, и его продержали в отделении до утра. Адвокат сообщила, что Мурадову, который находился на митинге по редакционному заданию, инкриминируют участие в несанкционированной акции. 29 сентября защита убедила суд в том, что Мурад Мурадов занимался на площади репортерской работой, и судья прекратил административное дело.

26 сентября силовики задержали журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

26 сентября на месте акции протеста в Махачкале была задержана корреспондент "Радио Свобода"** Юлия Вишневецкая, которая выполняла там редакционное задание. 27 сентября она была арестована на пять суток и отправлена в изолятор временного содержания в Карабудахкентском районе. 30 сентября Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте Вишневецкой, не приняв во внимание заявления защиты о фальсификации протокола об административном правонарушении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** Мурад Мурадов внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.