30 сентября 2022, 20:25

Владимир Севриновский арестован на пять суток

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Суд в Махачкале арестовал журналиста Владимира Севриновского на пять суток, заседание прошло без участия адвоката.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Севриновский доставлен в отдел полиции по Советскому району Махачкалы. Журналисту удалось связаться по телефону с адвокатом и сообщить о задержании.

Владимира Севриновского арестовали на пять суток, сообщила "Медуза"* со ссылкой на его адвоката Марину Дубровину.

Адвокат предполагает, что журналиста арестовали по статье об участии в несогласованной акции. "Севриновский работал в Махачкале по редакционному заданию "Медузы"*", - отмечается в публикации.

Обстоятельства происшедшего с Севриновским и вменяемого ему правонарушения Дубровиной неизвестны, заседание суда прошло без её участия, несмотря на то, что к этому времени она уже приехала в Махачкалу, сообщил сегодня Telegram-канал RusNews.

На сайте Советского районного суда Махачкалы на 20.18 мск не содержится информации о рассмотрении дела в отношении Севриновского.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Верховный суд Дагестана утвердил решение об административном аресте журналистки "Радио Свобода"* Юлии Вишневецкой, которая освещала акцию против мобилизации в Махачкале

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Примечание:

"Суд в Дагестане утвердил арест журналистки Юлии Вишневецкой", "Идрис Юсупов заявил о неоправданной жесткости силовиков при разгоне акции в Махачкале", "Премьер Дагестана повторил тезис Меликова о зарубежных организаторах протестов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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