Владимир Севриновский арестован на пять суток

30 сентября 2022, 20:25

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Суд в Махачкале арестовал журналиста Владимира Севриновского на пять суток, заседание прошло без участия адвоката.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Севриновский доставлен в отдел полиции по Советскому району Махачкалы. Журналисту удалось связаться по телефону с адвокатом и сообщить о задержании.

Владимира Севриновского арестовали на пять суток, сообщила "Медуза"* со ссылкой на его адвоката Марину Дубровину.

Адвокат предполагает, что журналиста арестовали по статье об участии в несогласованной акции. "Севриновский работал в Махачкале по редакционному заданию "Медузы"*", - отмечается в публикации.

Обстоятельства происшедшего с Севриновским и вменяемого ему правонарушения Дубровиной неизвестны, заседание суда прошло без её участия, несмотря на то, что к этому времени она уже приехала в Махачкалу, сообщил сегодня Telegram-канал RusNews.

На сайте Советского районного суда Махачкалы на 20.18 мск не содержится информации о рассмотрении дела в отношении Севриновского.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Верховный суд Дагестана утвердил решение об административном аресте журналистки "Радио Свобода"* Юлии Вишневецкой, которая освещала акцию против мобилизации в Махачкале

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