Митинг в день рождения Путина в Махачкале вызвал ироничные комментарии пользователей соцсети

07 октября 2022, 20:45

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На митинг, организованный в день рождения Владимира Путина, собрались 30 тысяч человек, отчиталась администрация главы Дагестана. Массовость была обеспечена за счет привлечения бюджетников, предположили пользователи Instagram*.

Более 30 тысяч человек приняли участие в акции-концерте в поддержку курса президента РФ "В единстве – наша сила!" в Махачкале, сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

Как следует из фотографий и видеозаписей, размещенных в Telegram-канале администрации, на площади собрались жители республики с плакатами "За Россию", "Россия, вперед", Мы вместе", "Своих не бросаем", российскими флагами. Чиновники, и в частности, глава Дагестана Сергей Меликов, также как и многие участники акции, были в футболках с надписью "Zа Путина" и портретом главы государства.

"На центральной площади столицы Дагестана тысячи жителей республики приветствуют политику главы государства и вхождение в состав России новых регионов", - отчиталась в другом сообщении администрация главы Дагестана.

Сегодня утром глава Дагестана в своем Telegram-канале поздравил президента России с днем рождения.

Сообщение о митинге было опубликовано в Instagram*-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 366 тысяч человек. К 20.40 мск запись набрала 768 отметок "нравится" и 119 комментариев.

Часть пользователей указала, что такую массовость на митинге обеспечили за счет бюджетников. "Всех госслужащих туда согнали, припугнув (потерей) работы", - написал nimd.22 "Явка обязательна или увольнение", - добавил sultan_ak1313. "Бюджетники и школьники. Попробуй, не приди. Сразу заявление на стол", - отметил ddd0.1514. "Это что там, всех учителей и врачей собрали?" - поинтересовался tagirzlatan.

Ряд пользователи сочли, что для таких акций сейчас не время. "Лучше на эти деньги купили бы вещи и всё необходимое мобилизованным", - указал пользователь okhota_77. "Ребята умирают молодые на Украине, а здесь концерты устраивают", - прокомментировал пользователь medovik_derbent."Они с ума сошли, что ли, что они празднуют - горькие слëзы матерей?" - спросила r.bariyat.

Видео о том, что на митинге присутствовали матери погибших на Украине с их портретами в руках, опубликовал сегодня Telegram-канал издания "Черновик". Как следует из видеозаписи, восемь женщин и два молодых человека стояли с портретами погибших. "Жительницы Казбековского района пришли на площадь Махачкалы с фотографиями погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины родственников и близких", - говорится в описании к видео.





"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. Власти Дагестана с начал военной операции на Украине информировали о гибели там не менее 227 уроженцев республики.

Некоторые пользователи напомнили об акциях протеста против мобилизации, которые прошли в республике. "Дагестан умом не понять! Только митинги были против, а сейчас что за парад?" - прокомментировала toma.2772. "Вот эти патриоты пусть на деле докажут свою любовь к президенту и все мобилизуются прямо с площади в автобусы", - предложил zzz___ruslan___zzz. "Одному даже нельзя митинговать - столько разрешений (надо). А как себе надо, сразу все можно", - указал islam_gadzhimuradov. "Как смешно на это смотреть. Цирк", - указала butik__dina.

"Кавказский узел" также писал, что объявленная частичная мобилизация вызвала протесты в Дагестане. 25 и 26 сентября силовики в Махачкале разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, на двух акциях были задержаны не менее 250 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными.

По данным на 3 октября не менее 104 человек признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста в Махачкале, 99 дел возвращены в полицию, следует из информации на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.