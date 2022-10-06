06 октября 2022, 16:58

Похоронен погибший на Украине уроженец Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший сержант Артур Сафаров погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Рутульского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 227 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Магамед Джафаров стал 226-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший сержант Артур Сафаров погиб на Украине, сегодня в селении Микик прошли его похороны, сообщила администрация Рутульского района в своем Telegram-канале. Артур награждён орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 227 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ефрейтор из Волгоградской области погиб на Украине", "Власти Грозного сообщили о гибели земляка на Украине", "На Украине погиб житель Северной Осетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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