07 октября 2022, 16:33

Житель Махачкалы арестован за участие в протестах против мобилизации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Махачкале арестовал на пять суток Ибрагима Ихлазова. В ходе заседания он указал, что не принимал участия в акции против мобилизации 25 сентября, а приехал к месту ее проведения, чтобы забрать сестру.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. Правозащитники насчитали 101 задержанного, среди ни был и Ибрагим Ихлазов. 

В Махачкале на пять суток арестовали участника акции 25 сентября Ибрагима Ихлазова, ночь после задержания он провел в полиции, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Советского районного суда Махачкалы, Ихлазова признали виновным в нарушении правил проведения акции, создавшем помеху дорожному движению (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Сам Ихлазов в суде "выразил свое согласие с протоколом об административном правонарушении, указав, что в митинге участие не принимал, к Русскому театру приехал за своей сестрой", говорится в документе.

Суд указал, что Ихлазов "совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность" и назначил ему пять суток административного ареста, сказано в решении суда, которое размещено на сайте вечером 6 октября.

Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры) предусматривает до 15 суток ареста. 

По данным на 3 октября не менее 104 человек признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста в Махачкале, 99 дел возвращены в полицию, следует из информации на сайте Советского районного суда Махачкалы. 

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Примечание:

"Журналист Владимир Севриновский вышел на свободу", "Обещание Дадаева поддержать семьи мобилизованных вызвало недоверие в сети", "Меликов потребовал наказать военкомов за повестки умершим".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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