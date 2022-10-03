НПО призвали решить проблему с минированием территорий Азербайджана

03 октября 2022, 02:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мировое сообщество закрывает глаза на минирование территорий Азербайджана, тогда как с каждым днем от подрывов мин погибают и получают ранения люди, говорится в заявлении неправительственных организаций, работающих в рамках борьбы с минной опасностью в Азербайджане.

Как сообщал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы как военнослужащие, так и мирные жители. Так, 30 сентября жители Азербайджана Амид Асадов и Черкез Гулузаде получили смертельные травмы, подорвавшись на мине в Физулинском районе, сообщила Генпрокуратура страны. 30 августа в Губадлинском районе взорвалась противопехотная мина, сапер-кинолог получил легкие ранения, немецкая овчарка погибла, сообщило Агентство по разминированию территорий Азербайджана. 1 октября двое жителей Тертерского района подорвались на мине, им ампутировали ноги.

Представители неправительственных организаций, работающих в рамках программы по борьбе с минной опасностью в Азербайджане, обратились к международным организациями с заявлением о ситуации с минированием территорий, пишет 2 октября day.az со ссылкой на президента Международного фонда евразийской прессы Умуда Мирзоева.

Правозащитники обвинили армянские военные формирования в том, что из-за их действий продолжают погибать и получать ранения люди, в частности, упомянув "подрыв мин в последние дни в Физулинском, Тертерском и Ходжавендском районах, в результате которых два человека погибли и четыре человека получили тяжелые ранения".

"Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем углубляться и уносить жизни все большего количества людей", - говорится в заявлении.

В заявлении представители НПО обвинили армян в том, что они продолжают минировать территории Азербайджана. "С этой провокацией связана одна из причин боев на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября. В ходе осмотра этих территорий было обнаружено, что армяне снова закопали тысячи мин", - говорится в заявлении.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. По данным азербайджанских экспертов, в ночь на 13 сентября были зафиксированы попытки минирования территорий между азербайджанскими позициями и путей снабжения к ним. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

По данным правозащитников, с ноября 2020 года более 230 граждан Азербайджана стали жертвами подрыва мин. По их мнению, мировое сообщество "закрывает глаза на минирование" территорий Азербайджана и "хранит молчание". "Как организации гражданского общества, мы является свидетелями пренебрежительного отношения международных организаций и доноров к минной проблеме нашей страны. Мы обращаемся к ООН и ее агентствам, международным организациям <...> и призываем их поддержать решение глобальной минной проблемы в Азербайджане", - заявили правозащитники.

2 августа Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя. Травмы получили 117 военнослужащих и 67 мирных жителей.