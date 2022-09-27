Минобороны Азербайджана заявило о перехвате армянского беспилотника

27 сентября 2022, 21:41

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Разведывательный дрон вооруженных сил Армении обнаружен и посажен азербайджанскими военными на Лачинском направлении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что трое военных получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении. Азербайджанские военные пытались пройти в тыл армянских боевых позиций, заявило Минобороны Армении.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов.

Беспилотник-разведчик, обнаруженный на Лачинском направлении, совершал полет над позициями азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Дрон типа «UL-350», принадлежащий армянским вооруженным силам был «посажен при помощи специальных технических средств», говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Пресс-служба Минобороны опубликовала фото и видео дрона. Как следует из видео, на беспилотнике была установлена камера.

На сайте Минобороны Армении по состоянию на 20.20 мск сегодня нет комментариев относительно заявления азербайджанского военного ведомства о сбитом БПЛА.

"Кавказский узел" также писал, что 17 сентября азербайджанские военные сообщили о перехвате беспилотника вооруженных сил Армении над Нахичеванской автономной республикой.

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