Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника

17 сентября 2022, 14:02

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Беспилотный летательный аппарат, выполнявший разведывательный полет над Нахичеванской автономной республикой, обезврежен, сообщила пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Азербайджана, дислоцированной в НАР.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения заявила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Под контроль Азербайджана перешло около 10 квадратных километров территории, сообщил 15 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня Азербайджан обвинил Армению в минировании приграничных территорий.

Минобороны Азербайджана 16 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погибло 77 военных, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил, что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области, шесть человек ранены.

Азербайджан сообщил сегодня об обезвреживании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Армении над Нахичеванской автономной республикой (НАР).

"16 сентября в Нахичеванской автономной республике беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Армении, пытался совершить разведывательные полеты над оборонительными позициями Отдельной общевойсковой армии. Он был обнаружен подразделениями ПВО, при помощи специальных технических средств спущен на землю и обезврежен", - говорится в сообщении пресс-службы Отдельной общевойсковой армии Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев по поводу заявления о БПЛА на сайте Минобороны Армении к 13.30 мск нет. Там приведено лишь сообщение о том, что, "по состоянию на 09.00 (08.00 мск) 17 сентября, на армяно-азербайджанской границе изменений в ситуации не зафиксировано".

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