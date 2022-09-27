Правозащитник и юристы поспорили о законности выдачи повесток на границе с Грузией

27 сентября 2022, 16:54

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Закон не запрещает выдавать повестки на границе с Грузией призывникам из любой точки России, указали юристы Калой Ахильгов и Максим Гребенюк. Если повестка выдана не военкоматом по месту регистрации, это считается вручением повестки ненадлежащим образом, отметил правозащитник Сергей Кривенко.

Как писал "Кавказский узел", МВД по Северной Осетии предупредило сегодня, что на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. На границе с Грузией вручают повестки подлежащим мобилизации, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Повестки на КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

По словам адвоката Калоя Ахильгова, такое понятие как "мобилизационный пункт военкомата" существует, его деятельность прописана в законодательстве.

"В регламенте деятельности военкоматов есть пункт, согласно которому возможна организация так называемых "мобилизационных пунктов". В их задачи не входит увоз на военную подготовку всех проходящих мимо людей, а лишь личное вручение повесток. Данный пункт будет выдавать повестки. Не более того. Я согласен, что выдавать повестки должен тот военкомат, к которому прикреплен призывник. Но на то он и мобилизационный пункт, чтобы выдавать повестки там, где нужно военным. Это особенности военного призыва – размещать военкомат там, где необходимо. Условно говоря, в местах, где высокое скопление людей: вуз, жилой район, тот же пост границы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахильгов.

С точки зрения формального подхода, выдача повесток будет законной, уточнил адвокат. Он особо отметил, что повестка не значит, что "человека сразу увезут" на Украину. "В повестке указываются основания для вызова: например, для сверки данных, прохождения медкомиссии или подготовки. Скорее всего, если есть основания для освобождения от призыва, то в повестке пишут "для сверки данных". Впрочем, бывает, что это вытекает и в отправку", - сказал Ахильгов.

Организация мобилизационного пункта военкомата на границе законна и его деятельность не нарушает прав граждан, согласился адвокат, эксперт в области защиты прав военнослужащих с опытом работы в военной прокуратуре Максим Гребенюк.

Повестки на таких пунктах могут быть вручены жителям как Северной Осетии, так и других регионов, а так как вручение повестки законно, то призывник обязан явиться в военкомат в те сроки, которые указаны в повестке, добавил он.Если, получив повестку, призывник не придет в военкомат, то за это предусматривается только административная ответственность – штраф в размере от 500 до 3000 рублей. "Уголовная ответственность за данное деяние не предусмотрена", - подчеркнул адвокат.

На непрозрачность организации работы такого мобильного пункта, указал полковник ФСБ в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Как это будет работать, никто не знает. Я думаю, это будет что-то типа центра, где будут брать людей призывного возраста без разбора, выдавать повестки и отвозить в фильтрационный лагерь, а оттуда отправлять на (Украину) Получится ли хватать всех? Возможно. Смотря какие силы будут брошены", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гудков.

Он не согласен с адвокатами, считая, что раздача повесток в данном пункте является незаконной, так как призывник должен получать повестку из военкомата, к которому приписан. Однако военные все равно будут раздавать повестки, так как "после 21 сентября закон не работает", сказал Гудков.

Каким образом будет работать "мобилизационный пункт военкомата" не знает и директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко. Он согласен с Гудковым, что раздача повесток на данном пункте будет незаконной.

"Трудно говорить о законности или незаконности [установки данного пункта]. Но призыв на мобилизацию идет через военкоматы, где граждане стоят на учете – по месту регистрации. И конечно, получать повестки призывники должны только от своего военкомата. Если, к примеру, москвич едет через грузинскую границу, то ему не может быть выдана повестка из военкомата Северной Осетии", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Кривенко.

Вручение повестки не от своего военкомата считается вручением повестки ненадлежащим образом и никакой обязанности для гражданина не несет, сказал эксперт. К примеру, вручение повестки у метро в Москве также является незаконным, подчеркнул Кривенко. При этом, полиция имеет право точечно разыскать призывника и вручить повестку. В данный момент если повестка вручена призывнику законно, то в случае неявки в военкомат по закону призывнику грозит административный штраф до 3 тысяч рублей.

Данный пункт предназначен для того, чтобы призывник не смог покинуть территорию России, сказал Кривенко.

"Единственное, что можно предположить, «мобилизационный пункт военкомата» - это военкомат, куда будут поступать сведения из других военкоматов о тех гражданах, в отношении которых состоялось решение о призыве. Данные будут передаваться пограничной службе, и на этом основании гражданин будет ограничен в выезде… Пограничная служба имеет право развернуть человека, если у нее будут данные, что человека призвали", - пояснил Кривенко. Он не исключил, что на данный пункт "будут отправляться списки призывников со всех военкоматов России".

Людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного 26 сентября в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

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