Кремль отреагировал на инициативу Кадырова о самомобилизации в регионах

19 сентября 2022, 13:39

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Идею Рамзана Кадырова о самомобилизации людей в регионах для отправки на Украину должны оценивать профессионалы, в том числе Минобороны, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что согласен с руководителями регионов о необходимости дополнительных мер поддержки военной операции на Украине. Инициативу Рамзана Кадырова о самомобилизации поддержали губернаторы и нескольких других регионов.

15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Губернаторы не должны реагировать на призыв главы Чечни направить по тысяче добровольцев на Украину, а сам Кадыров мог бы показать пример, отправив в зону боевых действий как своих детей, так и сыновей высокопоставленных чиновников, указали пользователи соцсети.

Предложение Рамзана Кадырова об объявлении самомобилизации должно комментировать Минобороны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Инициатива Кадырова – это продолжение кампании против Минобороны и министра обороны Сергея Шойгу, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Главы регионов поторопились поддержать предложение Кадырова, пояснил, в частности, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко. "Это проверка, кто какую позицию занимает в борьбе Кадырова против Шойгу. Кроме этого, этих губернаторов не все жители их регионов поймут, поскольку поддерживать Кадырова непопулярно", - сказал он.

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