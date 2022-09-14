КПРФ назвала фейком письмо Путину с просьбой не давать пост министра обороны Кадырову

14 сентября 2022, 17:22

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Провокацией и фейком назвала КПРФ публикацию "Новыми Известиями" письма Владимиру Путину от имени главы партии Геннадия Зюганова с просьбой не допустить назначения главы Чечни Рамзана Кадырова министром обороны России.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибках, допущенных в Харьковской области, выразив готовность объяснить руководству страны и военному ведомству реальную ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента России в ответ указал, что Путин пока не планирует общение с Кадыровым. Кадыров, который стал одним из самых активных критиков министра обороны России Сергея Шойгу, претендует на более значимую должность, но Кремль одернул его, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле", - заявил 11 сентября Рамзан Кадыров.

Газета "Новые Известия" 12 сентября сообщила, что лидер КПРФ обратился к президенту "с настоятельной просьбой" не назначать Рамзана Кадырова на пост министра обороны России. В публикации утверждалось, что письмо Геннадия Зюганова есть в распоряжении редакции. К публикации были приложены снимки фрагментов письма. В нем, судя по этим снимкам, утверждается, что в Чечне с того момента, как Рамзан Кадыров возглавил республику, "существенно ухудшилось положение русских людей", что "их стали притеснять по национальному признаку".

Также в письме говорится, что возглавить оборонное ведомство России может только человек с безупречной репутацией, "однако Кадыров таковой не обладает". "Достаточно вспомнить его видеоролики о якобы личном участии в боях под Киевом в марте этого года. Они не раз были высмеяны", - отмечается в письме, которое было опубликовано от имени Зюганова.

Автор письма напомнил о биографии Кадырова. "Не может возглавить русское оборонное ведомство человек, который, пусть и на заре свое биографии, безжалостно убивал русских солдат в ходе первой чеченской войны", - отмечается в другом фрагменте письма, которое, как утверждается в публикации "Новых Известий", было направлено Путину от имени главы КПРФ.

По данным на 17.00 14 сентября на сайте "Новых известий" уже не содержится публикации "Зюганов просит не назначать Кадырова министром обороны", однако она сохранилась в кэше Google и и в сервисе по созданию турбо-страниц для ускорения загрузки на мобильных устройствах "Яндекс Турбо".

В первую чеченскую кампанию, в 1994 - 1996 годы, Рамзан Кадыров воевал на стороне чеченских сепаратистов. С 1996 года Рамзан Кадыров был помощником и личным телохранителем своего отца - муфтия Ахмата Кадырова. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской войны, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных войск, говорится в биографической справке о Рамзане Кадырове, опубликованной на "Кавказском узле".

КПРФ опровергла сообщение "Новых Известий" о том, что председатель партии Геннадий Зюганов написал письмо Путину с просьбой не назначать главу Чечни министром обороны. Это подложное письмо, заявила пресс-служба партии, указав, что для письма был использован фальшивый бланк Центрального Комитета КПРФ, а подпись главы партии сфальсифицирована.

Партия указала, что официальную переписку с органами государственной власти по подобным вопросам Зюганов ведет как глава фракции КПРФ в Госдуме и письма на имя должностных лиц "направляются на соответствующем бланке". Кроме того, адрес, с которого реакция получила это письмо, не имеет отношения к партии, указано в сообщении на сайте КПРФ.

Представители партии осудили подобные действия "Считаем, что подобные шаги прямо нацелены на создание политических конфликтов с межнациональным оттенком. (...). Официально заявляем о намерении обратиться в Следственный Комитет РФ с целью расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности", - указано в сообщении от 13 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти с должности. Пресс-секретарь Путина указал на следующий день, что в Кремле видели это сообщение Кадырова. Аналитики предположили, что за словами Кадырова об уходе в бессрочный отпуск последует его назначение на федеральную должность. Однако уже 6 сентября Кадыров заявил, что разговоры о бессрочном отпуске "придется оставить на будущее". Он пояснил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. Заявлением о возможной отставке Рамзан Кадыров хотел подстегнуть свое продвижение по карьерной лестнице, но не получив ожидаемой реакции на свои слова, заявил о планах остаться на должности, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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