Суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"*

17 сентября 2022, 07:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Срок содержания под стражей для пятерых крымско-татарских активистов, фигурантов дела "второй симферопольской группы" "Хизб ут-Тахрир"*, военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 20 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября стало известно, что до 20 декабря продлен срок содержания в СИЗО пятерым крымско-татарским активистам Энверу Аметову, Осману Арифмеметову, Яшару Муединову, Руслану Сулейманову и Рустему Шейхалиеву, которые проходят по "второму симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир"*. В августе прокурор на заседании суда в Ростове-на-Дону потребовал для них сроки от 15 до 17 лет. Всех пятерых обвиняют в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и приготовлении к насильственному захвату власти (статья 278 УК с применением части 1 статьи 30 УК).

Южный окружной военный суд оставил под стражей до 20 декабря фигурантов "второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир"* Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Алима Каримова, Сейрана Муртазу и Эрфана Османова, сообщило издание "Крымская солидарность" 16 сентября. "Подсудимые заявляли ходатайства об исключении доказательств обвинения из-за противоречий, но все они были отклонены... Джемиль Гафаров заявил, что последнюю неделю ему очень плохо, как инвалид второй группы с почечной недостаточностью и в условиях МОТБ-19 (межобластной туберкулезной больницы - прим. "Кавказского узла") он страдает и не может в полной мере готовиться к заседаниям. Мужчина просил отменить меру пресечения, либо заменить на любую иную не связанную с содержанием под стражей", - сказано в публикации.

Прокурор попросила суд продлить арест подсудимым, указав, что обвиняемые "могут скрыться, повлиять на свидетелей и испортить доказательства". Суд согласился с позицией обвинения.

Крымско-татарские активисты обвиняются в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК, максимальное наказание - пожизненное лишения свободы), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК, максимальное наказание - 20 лет лишения свободы), а также приготовлении к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК, максимальное наказание - 10 лет лишения свободы). "Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий", - отметило издание.

Напомним, в мае 2019 года адвокат Александр Стасюк сообщил, что в ростовском СИЗО ухудшилось состояние здоровья у Сервета Газиева, задержанного во время массовых обысков в Крыму 27 марта. Газиев испытывает постоянные боли в животе и проблемы с сердцем. Он дважды просил руководство изолятора назначить ему медицинское обследование, но ответа не получил, заявил адвокат.

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* "Хизб ут-Тахрир" – организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.