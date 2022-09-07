07 сентября 2022, 15:23

Суд в Ростове-на-Дону продлил содержание в СИЗО пятерым крымским татарам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На три месяца – до 20 декабря, продлен срок содержания в СИЗО пятерым крымско-татарским активистам, которые проходят по "второму симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир"*. 

Как писал "Кавказский узел", в августе прокурор на заседании суда в Ростове-на-Дону потребовал для пятерых жителей Крыма – Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Муединова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева, обвиняемых в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир"*, сроки от 15 до 17 лет. Всех пятерых обвиняют в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и приготовлении к насильственному захвату власти (статья 278 УК с применением части 1 статьи 30 УК).

Заседание по делу прошло сегодня в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Суд сам предложил прокурору ходатайствовать о продлении меры пресечения для Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Муединова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева из опасения, что они могут оказать влияние на свидетелей, говорится на сайте общественного правозащитного движения "Крымская солидарность".

Следствие уже завершено, и доказательства представлены, поэтому фигуранты дела никак не могут повлиять на свидетелей, заявил на суде адвокат Алексей Ладин.

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* "Хизб ут-Тахрир" – организация признана террористической и запрещена в России судом.

** организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита заявила об этапировании в Ростов-на-Дону 23 арестованных в Крыму", "Трое крымских татар задержаны в Ростове-на-Дону", "Прокурор потребовал длительные сроки для обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"*.

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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