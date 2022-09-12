"Единая Россия" выиграла выборы в заксобрание Кубани на фоне множества сообщений о нарушениях

12 сентября 2022, 11:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Партия "Единая Россия" набрала наибольшее число голосов избирателей на выборах в заксобрание Кубани, сообщил избирком. По данным движения "Голос"*, за три дня голосования в крае зарегистрировано более 200 сообщений о нарушениях на выборах.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае после обработки 53,44% протоколов "Единая Россия" набрала 886 577 голосов (72,4%), КПРФ - 122 402 голоса (9,99%), ЛДПР - 79 990 голосов (6,53%).

С 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходили местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Краснодарском крае, помимо выборов в заксобрание, прошли дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, депутатов гордумы Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов, глав 65 поселений и депутатов 24 поселений.

После обработки 99,9% протоколов окружные избиркомы зафиксировали, что партия «Единая Россия» на выборах в заксобрание Кубани набрала 70,8% голосов избирателей, за единороссов проголосовали более 1,6 миллиона человек, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИК России.

На втором месте по итогам выборов по партийным спискам оказалась КПРФ, которая набрала 10,7% голосов. За ней идут ЛДПР (6,6%), "Справедливая Россия — За правду» (5,8%) и «Новые люди» (4,8%). Явка в ходе трехдневного голосования составила 49%.

В краевой законодательный орган избираются 70 депутатов, половина из которых выдвигается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам, информирует издание.

«Новых людей» на Кубани "опять кинули", констатировал политолог Александр Кынев. "В 2020 для прохождения в городскую думу Краснодара им не хватило несколько сотых. Теперь для попадания в ЗСК не хватает около 0,1%. Как и обычно на Кубани в 2010-20-е, цифры крайизбиркома не имеют ничего общего с результатом реального голосования", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Отметим, Краснодарский край, по данным движения "Голос"*, занял второе место в России после Москвы по числу нарушениях на выборах. Главными тенденциями нарушений на выборах стали ограничение прав граждан на контроль за работой избирательных комиссий, давление на кандидатов и наблюдателей.

На "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*, по состоянию на 11.43 мск, размещено 201 сообщение о нарушениях во время выборов на Кубани.

"Кавказский узел" сообщал о некоторых из этих случаев. Так, 10 сентября реготделение КПРФ сообщило, что на участке в Геленджике заместитель председателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за одну из партий. Сотрудница комиссии отстранена от работы, а найденные бюллетени учитываться не будут, заверил глава избиркома Кубани. На инцидент в Геленджике отреагировала председатель ЦИК России Элла Памфилова, потребовав выяснить мотивацию сотрудницы участковой комиссии.

В Сочи член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Алексей Бычков обнаружил повторяющиеся имена в списках на разных участках и пожаловался на это. УИК подала иск в суд об отстранении его от работы, а сам Бычков был задержан полицией.

В первый день голосования, 9 сентября, члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений. 10 сентября на выборах в Краснодаре были выявлены попытки организовать повторное голосование, манипуляции со списками голосующих на дому. Кроме того, члены комиссий и наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе голосования в Геленджике, Анапе, Краснодаре, Павловском и Тихорецком районах

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