Памфилова призвала расследовать инцидент с бюллетенями в Геленджике

11 сентября 2022, 17:30

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова потребовала выяснить мотивацию сотрудницы участковой комиссии в Геленджике, спрятавшей от наблюдателей заполненные бюллетени. Сотрудница комиссии отстранена от работы, а найденные бюллетени учитываться не будут, заверил глава избиркома Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября краевое реготделение КПРФ сообщило, что на участке в Геленджике заместитель председателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за одну из партий.

Как следует из видео в YouTube-канале "Выборы 2022", кандидат в депутаты, присутствующая на участке, заметила, что член комиссии сидит на бумагах, однако та отказывалась встать и показать, какие документы она прячет. После вмешательства сотрудника полиции выяснилось, что она скрывала бюллетени, на которых уже были проставлены отметки, следует из видеоролика.

Ситуацию на участке в Геленджике прокомментировала председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает сегодня на своем сайте "Общественное телевидение России". "Мы каждый раз напоминаем, что не стоит ради амбиций какой-нибудь партии, кандидата, какого-нибудь чиновника рисковать своей репутацией – своей личной, вот этой молодой симпатичной женщины Таракановой, комиссии, всей избирательной системы. Каждый раз это повторяем. Я хочу, чтобы вы разобрались внимательно и тщательно, почему она на это пошла, чем ее мотивировали", – сказала Памфилова в телесюжете.

В Геленджике произошел "неприятный инцидент", сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. "Неприятный инцидент. Все эти бюллетени, или что мы видели – в подсчет приниматься не будут. Сотрудник комиссии работать до конца проверки не будет. Проводится проверка правоохранительных органов", – приводит сегодня его слова "Блокнот Краснодар".

Напомним, с 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходят местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Краснодарском крае, помимо выборов в заксобрание, проходят дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, депутатов гордумы Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов, глав 65 поселений и депутатов 24 поселений.

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