Полиция в Сочи задержала члена УИК после его жалобы на нарушения

11 сентября 2022, 21:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Сочи член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Алексей Бычков обнаружил повторяющиеся имена в списках на разных участках и пожаловался на это. УИК подала иск в суд об отстранении его от работы, а сам Бычков был задержан полицией.

Напомним, с 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходят местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Краснодарском крае, помимо выборов в заксобрание, проходят дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, депутатов гордумы Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов, глав 65 поселений и депутатов 24 поселений.

Член участковой избирательной комиссии в Сочи № 4607 с правом решающего голоса Алексей Бычков 10 сентября заметил, что в его списках есть те же имена, что и в списках на других участках, и написал жалобу в вышестоящую комиссию. 11 сентября УИК подала иск в суд об отстранении его от работы, мотивировав это тем, что на него жаловались наблюдатели и другие члены комиссии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Полиция задержала Бычкова, когда он собирался ехать на заседание суда. Члена УИК доставили в участковый пункт полиции № 4. Причины задержания не сообщаются. Пока Бычков находился в полиции, суд рассмотрел иск УИК. Бычкову по телефону сообщили, что требования комиссии удовлетворили в полном объёме, информирует издание.

"Кавказский узел" также сообщал, что на избирательном участке в Анапе члены комиссии не разрешили вести фотосъемку, там же не исключен вброс бюллетеней, сообщили наблюдатели. В Геленджике на одном из участков, по данным наблюдателя, ночью был вскрыт сейф.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.